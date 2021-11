Urodzony w 1940 roku Wilczek był wychowankiem Wawelu Wirek Ruda Śląska. Do Górnika Zabrze trafił w 1959 roku i grał w nim przez 14 lat. Z klubem sięgnął m.in. po dziewięć tytułów mistrza kraju i sześć krajowych pucharów.

W 1973 roku wyjechał do Francji, gdzie grał w barwach US Valenciennes. Po zakończeniu piłkarskiej kariery był trenerem - prowadził m.in. młodzieżowe drużyny Górnika, ekipę z Gabonu - AS Sogara Port Gentil, a przez pewien czas również kadrę tego kraju.





W reprezentacji Polski rozegrał 16 spotkań, w których strzelił dwa gole.



Kondolencje złożył już Górnik Zabrze, za pośrednictwem strony internetowej. "Żegnamy legendarnego piłkarza. Człowieka wielkiego, ale skromnego i życzliwego, który nie lubił rozgłosu, choć na boisku należał do najlepszych. Gdyby grał dziś, pewnie broniłby barw najlepszych klubów w Europie" - napisano.



TC

Reklama

Zdjęcie Erwin Wilczek /Fot. Michal Chwieduk / EDYTOR.net/NEWSPIX.PL /Newspix