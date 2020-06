Ernest Pohl patronem ulicy w Rudzie Śląskiej

Imię Ernesta Pohla, jednego z najwybitniejszym polskich piłkarzy, nadali w czwartek radni Rudy Śląskiej ulicy, przy której leży stadion miejscowej Slavii. Zmarły w 1995 roku zawodnik był jej wychowankiem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ernest Pohl - najlepszy strzelec w historii ligi. Wideo INTERIA.TV

Pochodzący z Rudy Śląskiej 46-krotny reprezentant Polski lideruje "Klubowi 100", zrzeszającemu piłkarzy mających na koncie co najmniej 100 goli w rozgrywkach ekstraklasy. Zdobył ich 186.

Reklama

Z inicjatywą uhonorowania najlepszego ligowego strzelca w historii polskiego futbolu wyszli przedstawiciele Slavii, którzy w ten sposób chcieli uczcić przypadającą w ubiegłym roku 100. rocznicę jego powstania.

Pohl grał w Legii Warszawa (1953-56) i w Górniku Zabrze (1957-67). W barwach śląskiej drużyny świętował m.in. zdobycie ośmiu tytułów mistrza Polski. W reprezentacji strzelił 39 goli.

Od 2005 roku Pohl jest patronem miejskiego stadionu w Zabrzu, na którym mecze rozgrywa Górnik.



#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>