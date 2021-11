Wcześniej zatrzymana w sprawie pobicia została inna zawodniczka, Aminata Diallo. Teraz teoria o rywalizacji między dwoma piłkarkami przestaje być jednak wiodącą hipotezę.

Zamiast tego śledczy biorą pod uwagę scenariusz w którym Abidal miał... zemścić się na Hamraoui.



Jak podają francuskie media policja ustaliła, że karta w telefonie piłkarki była zarejestrowana właśnie na nazwisko Abidala, co ma potwierdzać ich bliski związek. Prokuratura ujawniła, że Abidal ma zostać wkrótce przesłuchany, a nie można wykluczyć także przesłuchania jego żony, Hayet Abidal.



Według policji Hamraoui dzwoniła do Erica Abidala dzień po pobiciu. Piłkarka znała się z byłym reprezentantem Francji z czasu swojej gry dla FC Barcelona, gdzie Abidal był wówczas dyrektorem sportowym.



Atak na piłkarkę miał miejsce, gdy ta w towarzystwie Diallo jechała na klubową kolację. Na auto napadło dwóch zamaskowanych mężczyzn, wyciągając Hamraoui z samochodu, a następnie bijąc ją żelaznym prętem, powodując obrażenia nóg i rąk. Podczas pobicia mieli oskarżyć ją o sypianie z żonatymi mężczyznami.

