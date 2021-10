Rywalizacja pomiędzy NEC Nijmegen i Vitesse Arnhem cieszy się w Holandii dużym prestiżem. Są to bowiem derby największej prowincji kraju - Geldrii.



Były to pierwsze derby od 4,5 roku. Ostatni raz obie drużyny spotkały się bowiem 2 kwietnia 2017 roku. Wtedy 2-1 wygrało Vitesse.



W późniejszych latach NEC Nijmegen grało na zapleczu Eredivisie. W tym sezonie były klub Andrzeja Niedzielana wrócił na najwyższy poziom rozgrywkowy i znowu mógł zmierzyć się z lokalnym rywalem.



Gospodarzem meczu był beniaminek. Wygrali jednak goście 1-0. W 16. minucie zwycięską bramkę zdobył Nikolai Frederiksen.





Zawalona trybuna

Reklama

Po meczu piłkarze Vitesse podeszli pod jedną z trybun, gdzie siedzieli ich kibice. Rozpoczęło się świętowanie.



W pewnym momencie trybuna nie wytrzymała naporu fanów. Pod naporem skaczących osób doszło do zawalenia konstrukcji części obiektu. Na szczęście, przynajmniej z tego, co widać na nagraniu, nic się nikomu nie stało. Ba, nie przeszkodziło to w dalszym świętowaniu.



MP