Decyzja KNVB (holenderskiego związku piłki nożnej) o podziale miejsc w europejskich pucharach budzi spore kontrowersje. W piątek anulowano cały sezon piłkarski, nie wyłaniając mistrza. Wcześniej po dekrecie premiera kraju Marka Rutte wszystkie rozgrywki sportowe w kraju zostały zawieszone do 1 września. Kluby miały świadomość, że KNVB będzie musiało się do tego ustosunkować, ale jej werdykt nie zadowolił wszystkich drużyn. Postanowienia popiera Ajax, jednak sprzeciwia się im m.in. FC Utrecht.

Decyzję pochwalili włodarze Ajaksu. Ekipa z Amsterdamu i tak w momencie zakończenia rozgrywek przewodziła w ligowej stawce. Drużyna formalnie nie została uznana za mistrza kraju, jednak ma zapewnione miejsce w Lidze Mistrzów.

- Jako piłkarz zawsze grasz o wygranie mistrzostwa, ale chcesz to zrobić na boisku. Niemal cały sezon byliśmy na pierwszym miejscu, więc szkoda, że nie udało się przypieczętować tego mistrzostwem. W obliczu obecnych wydarzeń, w pełni akceptujemy jednak tę decyzję - powiedział dyrektor generalny Ajaksu Edwin van der Sar dla oficjalnej strony klubu.

- W życiu są o wiele ważniejsze sprawy niż piłka nożna, choć jako piłkarz zawsze masz ambicję, aby zostać mistrzem - dodał.

Włodarze "Godenzonen" zapowiedzieli, że chcą utworzyć fundusz ratunkowy dla innych klubów: - Jesteśmy największym klubem w Holandii, musimy pomóc innym przetrwać. Ale niestety my też przyjmujemy ciosy.

- Sporą część naszych dochodów stanowią mecze w domu, a to strata rzędu kilkudziesięciu milionów- zakończył były bramkarz m.in. Manchesteru United.

Nie wszystkie kluby w Holandii wykazują aż tyle optymizmu, w związku z decyzją rządu. FC Utrecht zamierza sprzeciwić się postanowieniom. Drużyna nie została bowiem uwzględniona w podziale miejsc w Lidze Europy (w kwalifikacjach Champions League zagra jeszcze AZ Alkmaar, natomiast do walki o dawny Puchar UEFA przystąpią Feyenoord, PSV Eindhoven i Willem II Tilburg).

"Utreg" mieli bowiem szansę wystąpić w finale Pucharu Holandii z Feyenoordem i ewentualna wygrana w tym starciu dałaby im możliwość gry w Lidze Europy. Co więcej FC Utrecht tracił bowiem jedynie trzy punkty do Willemu, mając zaległy mecz do rozegrania.

- FC Utrecht nie akceptuje decyzji władz ligi o dystrybucji miejsc w pucharach. Klub nie będzie wahał się podważyć decyzji przez odpowiednimi organami, w tym trybunałem sportowym i organami UEFA - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie klubu.

- Niedopuszczalne jest to, by rozgrywki Pucharu Holandii zostały pominięte, gdy do rozegrania pozostał jeden mecz. Mając na uwadze również tabelę ligową, mamy do rozegrania zaległy mecz, a ewentualna wygrana pozwoliłaby nam przeskoczyć Willem.

- Decyzja o przyznaniu miejsc nie jest potwierdzona żadnymi względami sportowymi. Klub FC Utrecht jest przekonany, że ma prawo do miejsca w Lidze Europy, zważając na nierozegrany finał i sytuację w tabeli.