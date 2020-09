Paweł Bochniewicz zanotował wymarzony debiut w ekipie SC Heerenveen. Polski obrońca zdobył bramkę, a jego drużyna pokonała w pierwszej kolejce holenderskiej ekstraklasy Willem II Tilburg 2-0.

Zaledwie dwa dni temu Bochniewicz oficjalnie dołączył do Heerenveen. Nie przeszkodziło to trenerowi, by wystawić go w pierwszym składzie, a 24-latek odpłacił mu się za zaufanie w najlepszy możliwy sposób.

W 76. minucie Polak świetnie zachował się w polu karnym i po dośrodkowaniu z prawej strony głową wpakował piłkę do siatki.

Dla Bochniewicza strzelenie gola po centrze to żadna nowość. Właśnie takim akcentem pożegnał się z kibicami Górnika, wpisując się na listę strzelców w wygranym 2-0 starciu ze Stalą Mielec.

Gol Bochniewicza ustalił wynik spotkania. Pierwszą bramkę zdobył jeszcze przed zmianą stron Lucas Woudenberg.

