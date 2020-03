Z powodu pandemii koronawirusa nie będzie piłkarskich meczów w Holandii przynajmniej do 1 czerwca. Początkowo zastanawiano się nad spotkaniami bez udziału publiczności przed tym terminem, ale i tę ewentualność wykluczono.

To efekt ogłoszonej we wtorek decyzji parlamentu, który przedłużył zakaz organizowania imprez masowych. Premier Mark Rutte poinformował także, że przepisy mające na celu spowolnienie pandemii, jak np. ograniczenie przemieszczania się, obowiązywać będą co najmniej do 28 kwietnia.

Wcześniej ogłaszano, że do końca maja mecze piłkarskie będą mogły być rozgrywane wyłącznie bez udziału publiczności. Rutte zaznaczył jednak we wtorek wyraźnie, że takiej możliwości już nie ma.

W tamtejszej ekstraklasie rozegrano 26 z 34 kolejek. W środę Holenderska Federacja Piłkarska (KNVB) ma dyskutować nad opcjami dokończenia sezonu.

W kraju tym potwierdzono już ponad 12,5 tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem, ponad tysiąc osób zmarło.

