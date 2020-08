Eredivisie. Robin van Persie doradcą trenera Feyenoordu

Wicemistrz świata z 2010 roku i brązowy medalista cztery lata później Holender Robin van Persie będzie doradzał trenerowi Feyenoordu Rotterdam Dickowi Advocaatowi. W tym klubie stawiał pierwsze piłkarskie kroki, w nim tez zakończył karierę.

37-letni obecnie van Persie na razie nie otrzymał posady asystenta trenera, ale wiadomo, że będzie skupiał się na pracy z napastnikami Feyenoordu.

"To nie jest oficjalna funkcja, trudno mi nadać jej nazwę. Ale wszyscy na tym skorzystają. Ja sam dowiem się, czy takie zajęcie mi się podoba, a przy okazji pomogę trochę sztabowi szkoleniowemu" - powiedział dwukrotny król strzelców angielskiej ekstraklasy (2011/12 i 2012/13).

W barwach zespołu z Rotterdamu van Persie pierwszy raz wystąpił w 2001 roku, a trzy lata później przeniósł się do Arsenalu. W Londynie spędził osiem sezonów, zanim na trzy trafił do Manchesteru United. Dopiero z "Czerwonymi Diabłami" zdołał wywalczyć tytuł mistrza Anglii. Od 2015 roku grał w Fenerbahce, ale często trapiły go kontuzje. Do Feyenoordu wrócił w styczniu 2018 roku, a w 2019 zakończył karierę.

Holender rozegrał 102 mecze w drużynie narodowej, zdobywając 50 goli.

