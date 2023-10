O tragedii w Monachium mówił cały świat. Sir Bobby Charlton był jednym z ocalałych

Nie żyje Sir Bobby Charlton. Poruszający wpis Davida Beckhama

Wiadomość o śmierci legendy futbolu obiegła zagraniczne media. Były kapitan reprezentacji Anglii - David Beckham w długim wpisie odniósł się do zasług mistrza świata z 1966 r. Emerytowany zawodnik opublikował dodatkowo zdjęcie z mężczyzną, które zostało wykonane w czasie, gdy był jeszcze dzieckiem .

"Prawdziwy dżentelmen, człowiek rodziny i prawdziwy bohater narodowy... Dziś nie jest tylko smutny dzień dla Manchesteru United i Anglii, to smutny dzień dla piłki nożnej i wszystkiego, co reprezentował Sir Bobby. Nasze myśli kierujemy do rodziny Spoczywaj w pokoju Sir Bobby. Dziś nasze serca są ciężkie" - dodał 48-latek.