Emocje w samej końcówce w Krakowie. Wciąż niepokonani w Ekstraklasie

Cracovia do obecnego sezonu PKO Ekstraklasy, jak co roku podchodzi z pewnymi oczekiwaniami, aby włączyć się do gry o czołowe lokaty. Pod wodzą trenera Jacka Zielińskiego z pewnością można mieć nadzieję na dobry wynik. Takie przekonanie spokojnie mogło pojawić się u kibiców tej drużyny po pierwszy kolejkach niedawno rozpoczętych rozgrywek.