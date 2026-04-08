Mocno oddalił się od piłkarzy Realu Madryt awans do półfinału Ligi Mistrzów. U siebie Królewscy przegrali 1:2 z Bayernem Monachium i za tydzień w Niemczech czeka ich arcytrudne zadanie.

Wynik dla hiszpańskiego giganta mógł być jednak jeszcze bardziej niekorzystny. Zaraz na początku drugiej połowy, po golu Harry'ego Kane'a, miejscowi przegrywali już 0:2. I wtedy zerwali się do odrabiania strat.

Zobacz również: Bartłomiej Wrzesiński

Sygnał do ataku dał nie kto inny jak Kylian Mbappe. Na kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry Francuz strzelił kontaktowego gola dla Realu. Na więcej piłkarze Bayernu jednak już nie pozwolili i ostatecznie wywieźli z Santiago Bernabeu cenny triumf 2:1.

Sam Mbappe nie ukrywał ogromnej frustracji po ostatnim gwizdku sędziego. Francuz był na tyle wściekły, że nie zareagował na prośbę rzecznika klubu, by udzielił wywiadu jeszcze na murawie. Zdenerwowany gwiazdor pokręcił tylko przecząco głową i poszedł do szatni.

Nerwy Mbappe. Hiszpanie już wiedzą dlaczego tak się zachował

Hiszpanie błyskawicznie prześwietlili zachowanie Mbappe i są zdania, że nerwy mistrza świata wynikały nie tylko z końcowego wyniku. Zdaniem dziennikarzy słynnego kanału Chiringuito, Mbappe miał być także niezadowolony z postawy kibiców, którzy w drugiej połowie kierowali w jego stronę tzw. szmery zawodu po nieudanych akcjach.

Z pewnością jednak Mbappe szybko puści w niepamięć wtorkowe wydarzenia w Madrycie i postara się pomóc swojej drużynie w rewanżu. Starcie w Monachium pomiędzy Bayernem a Realem zaplanowano na środę 15 kwietnia. Początek o 21:00. Niemieckiej drużynie wystarczy remis do awansu.

Jaką rolę odgrywają warunki fizyczne w młodzieżowej piłce nożnej? Polsat Sport