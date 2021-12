- Dla mnie to wielkie uznanie i dowód, że mieliśmy fantastyczny rok - powiedział Emil Forsberg w dla szwedzkiej stacji TV4.



Pomocnik RB Lipsk, jako autor 10 goli, walnie przyczynił się do wywalczenia tytułu wicemistrza Niemiec. Z drużyną narodową dotarł do 1/8 finału Euro 2020.



Emil Forsberg okazał się katem Polaków

W kontynentalnym czempionacie Szwedzi byli grupowymi rywalami Polaków. Mecz, który był dla nas ostatnią szansą na wywalczenie awansu do fazy pucharowej, Skandynawowie wygrali 3-2. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się właśnie Forsberg.



W turnieju o mistrzostwo Europy zaliczył w sumie cztery trafienia, okazując się najskuteczniejszym strzelcem ekipy "Trzech Koron".



Zdobywając tytuł Piłkarza Roku, 30-letni zawodnik zajął miejsce Zlatana Ibrahimovicia (triumfatora 2020), który w Szwecji po ten zaszczyt sięgał aż 12 razy. Po raz pierwszy przed 16 laty, gdy Forsberg był jeszcze dzieckiem.

UKi