Eliminacje mundialu 2026 wylosowane. Kilka grup już ciężkich

Jako pierwsza swoje grupy eliminacyjne rozlosowała Afryka , a teraz dołączyła do niej strefa azjatycka. Z Azji awans zdobywa osiem ekip plus jedna, która znajdzie się w nowym barażu międzykontynentalnym. Będzie on rozgrywany na zupełnie nowych i niespotykanych dotąd zasadach, z udziałem wszystkich kontynentów z wyjątkiem Europy.

Azjatyckie zespoły kwalifikują się w ten sposób, że bezpośredni awans na mundial 2026 zdobędą dwie najlepsze drużyny trzech grup trzeciej rundy. To dwa sześć zespołów. Kolejne ekipy z tych grup po zajęciu w nich trzecich miejsc rozegrają jeszcze czwartą rundę, z której kolejne dwie zdobędą promocję, a trzecia trafi do barażu.

Aby dostać się do tej trzeciej rundy grupowej, trzeba rozegrać wcześniejsze dwie. W pierwszej zmierzą się najsłabsze zespoły azjatyckie wylosowane w pary play-off. Zwycięzcy awansują do drugiej fazy grupowej. Tam rywalizować będą po cztery zespoły w każdej i wychodzą dalej po dwie. One trafią do trzeciej rundy, z której można już zdobyć awans na mundial.