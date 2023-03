Eliminacje Euro 2024. Sprawdź na żywo wszystkie wyniki wtorkowych meczów!

Naturalnie uwagę polskich kibiców przyciągnęły głównie wyczyny " Biało-Czerwonych " - ci najpierw niestety przegrali 1-3 z Czechami, ale potem zgarnęli trzy punkty w spotkaniu przeciwko Albańczykom. Choć podopieczni Fernando Santosa wrócą do swych zmagań dopiero w czerwcu, to nie znaczy, że w kwalifikacjach ME nie wydarzy się już wiele ciekawego. Poniżej możesz sprawdzić rezultaty wszystkich wtorkowych starć!

Eliminacje Euro 2024: Wyniki meczów z 28 marca

Euro 2024 odbędzie się w Niemczech

Euro 2024 rozpocznie się 14 czerwca 2024 roku i potrwa dokładnie miesiąc, do 14 lipca. Po tym, jak poprzednie ME miały charakter "ogólnoeuropejski" UEFA powróciła do koncepcji jednego państwa-gospodarza - będą nim Niemcy, które do zmagań o puchar przygotują m.in. stadiony w Berlinie, Dortmundzie, Monachium czy Gelsenkirchen.