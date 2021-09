Reprezentantki Anglii nie mogły sobie wymarzyć lepszego startu w eliminacjach - piłkarki z Wysp rozpoczęły swoje zmagania od pokonania Macedonii Północnej 8-0, a z Luksemburkami przeważały jeszcze wyraźniej, strzelając 10 goli i nie tracąc ani jednej bramki.



Ellen White ma szansę przejść do historii

Te rezultaty stawiają oczywiście Angielki na pozycji liderek tabeli grupy D. We wtorkowym spotkaniu wyróżniły się trzy zawodniczki - Ellen White (Manchester City) Alex Greenwood (również MC) oraz Millie Bright (Chelsea), które dwukrotnie trafiały do siatki rywali.



Zdobycie bramek było szczególnie cenne dla White, która już niebawem powinna zostać samodzielną najlepszą strzelczynią w dziejach angielskiej kadry. Napastniczka ma jak na razie na swoim koncie 43 trafienia i do liderki klasyfikacji - Kelly Smith - brakuje jej trzech goli. White swój wynik uzyskała występując w 97 spotkaniach drużyny narodowej.



El. piłkarskich MŚ kobiet. Angielki w październiku zagrają z Irlandkami

Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet odbędą się na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku w Australii i Nowej Zelandii. W turnieju wystąpią 32 drużyny z sześciu konfederacji piłkarskich.



Anglia w grupie D rywalizuje, nie licząc wspomnianej już Macedonii Północnej i Luksemburga, z Austrią, Irlandią Północną oraz Łotwą. Kolejne spotkanie Angielki rozegrają z Irlandkami 23 października.



W eliminacjach do MŚ rywalizują również Polki. "Biało-Czerwone" po dwóch meczach mają na koncie cztery punkty (za jedno zwycięstwo i jeden remis). Podopieczne Niny Patalon są trzecie w tabeli grupy F.

Zdjęcie Ellen White w meczu z Luksemburgiem zdobyła dwie bramki / Gerry Schmit via www.imago-images.de/Imago Sport and News/East N / East News

PaCze