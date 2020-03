El. piłkarskich ME kobiet. Trener Stępiński: Koronawirus kolejnym rywalem

Polskie piłkarki nożne pokonały w środę w Baku Azerbejdżan 5:0 w meczu eliminacji mistrzostw Europy i liderują grupie D. "Niestety pojawił się kolejny rywal - koronawirus" - powiedział PAP trener biało-czerwonych Miłosz Stępiński.

9 kwietnia w Gdyni Polki mają rozegrać spotkanie z Azerkami, a 14 kwietnia w Kiszyniowie - z Mołdawią.

Marcowe "okienko" reprezentacyjne było dla Polek obiecujące, bo przed wylotem do Baku wygrały w Warszawie z Mołdawiankami 5:0.

"W Baku do 80. minuty było tylko 2:0, rywalki broniły się dzielnie, próbowały zawiązać kontry, na co byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Podłamały się dopiero po stracie trzeciej bramki. Nasze obawy przed tym meczem okazały się płonne, tak się stało w wyniku świetnej pracy dziewczyn" - ocenił selekcjoner, pracujący z kadrą od lipca 2016.

Uznał spotkanie z Azerbejdżanem za najlepsze z dotychczasowych w wykonaniu prowadzonego przez siebie zespołu.

"Zawodniczki zagrały wzorowo pod względem budowania akcji, zabezpieczania się przed kontrą, gry defensywnej" - wyliczył trener.

Polska ekipa do Baku poleciała czarterowym samolotem i tak też jest planowana podróż do Kiszyniowa.

"Byliśmy sami w odkażonym samolocie, mieliśmy osobne wejścia na lotniskach" - dodał Stępiński.

Przyznał, że koronawirus może storpedować eliminacje.

"Nie ma już wolnych innych terminów niż kwiecień. Konieczne byłoby wywrócenie rozgrywek ligowych, które i tak są teraz przecież zawieszone. Część moich zawodniczek nie ma gdzie trenować, bo kluby zabroniły im wracać. A 19 marca muszę rozesłać powołania na kolejny mecz. Jesteśmy w trakcie ważnych eliminacji, a pojawił nam się kolejny rywal w grupie" - stwierdził szkoleniowiec.

Zakaz powrotu do klubu objął m.in. Aleksandrę Sikorę z Juventusu Turyn.

Stępiński zauważył, że w związku z zawieszeniem rozgrywek ligowych na kwietniowe mecze powoła te same piłkarki co w marcu.

"Nie mogę przecież obserwować żadnych meczów, pod kątem weryfikacji kandydatek do kadry. Więc powołam taki sam skład jak ostatnio mając nadzieję, że wszystkie zawodniczki będą zdrowe" - podkreślił.

Początek zgrupowania w Gdańsku jest zaplanowany na 5 kwietnia.

Biało-czerwone są obecnie sklasyfikowane na 30. miejscu w światowym rankingu, Mołdawianki - na 90. a Azerki - na 75. pozycji.

Polki miały zainaugurować walkę o ME wyjazdowym meczem z Czeszkami 3 września 2019. Dzień przed spotkaniem zostało ono - z powodu zatrucia pokarmowego przeciwniczek - przełożone o rok.

W efekcie zespół trenera Stępińskiego zaczął eliminacje od bezbramkowego remisu z wyżej notowaną Hiszpanią w Lublinie. W kwietniu Polki rozegrają rewanże z Mołdawią i Azerbejdżanem.

W eliminacjach ME uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo. Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz - Anglia.

Tabela grupy D:

M pkt bramki

1. Polska 3 7 10-0

2. Hiszpania 3 7 9-1

3. Czechy 3 6 12-5

4. Mołdawia 3 3 3-13

5. Azerbejdżan 4 0 1-16

Terminarz reprezentacji Polski kobiet w eliminacjach Euro 2021:

9 kwietnia 2020: Polska - Azerbejdżan

14 kwietnia: Mołdawia - Polska

9 czerwca: Hiszpania - Polska

18 września: Czechy - Polska

22 września: Polska - Czechy





Autor: Piotr Girczys