Piłkarska reprezentacja Polski kobiet wyjazdowym spotkaniem z Czeszkami 3 września rozpocznie kwalifikacje do mistrzostw Europy. "Oby nas omijały kontuzje, bo one krzyżują plany" - powiedział PAP trener Polek Miłosz Stępiński, który w poniedziałek ogłosił kadrę na mecz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Philippe Coutinho piłkarzem Bayernu Monachium. Wideo © 2019 Associated Press



Oprócz Czeszek, Polki w grupie eliminacyjnej zmierzą się jeszcze z Hiszpanią, Mołdawią i Azerbejdżanem.

Reklama

"Mamy sporo informacji o najbliższym rywalu, dodatkowo mój asystent pojedzie na ich mecz eliminacyjny z Mołdawią 30 sierpnia. Mimo wszystko, my musimy się skupić na sobie, to jest najważniejsze. Przy powołaniach zrezygnowałem z zawodniczek, które nie były w pełni zdrowe. Jak zawsze musimy teraz mieć nadzieję, że nikomu do meczu nic się nie stanie" - dodał selekcjoner.

Wśród 21 piłkarek powołanych na mecz są trzy bramkarki.

"Nie denerwuję się startem kwalifikacji. Podchodzę do tego spokojnie. W zawodzie trenera trzeba mieć zdrowe serce, albo z tym zajęciem skończyć. Droga pośrednia prowadzi do grobu. Trzeba robić swoje, mieć wszystko, co się da, zaplanowane tak, żeby dziewczyny przyjechały 'na gotowe'" - stwierdził z uśmiechem szkoleniowiec.

Zgrupowanie przed meczem rozpocznie się 27 sierpnia w Żywcu. Do miejscowości Uherske Hradiste polska ekipa uda się 2 września, wtedy weźmie udział w oficjalnym treningu na tamtejszym stadionie.

"Ja spotkam się ze sztabem dzień przed przyjazdem zawodniczek. Mamy dokładnie ułożone pierwsze dwa treningi, pozostałe zaplanujemy i omówimy po rozpoczęciu zgrupowania, bo nie wszystko da się z takim wyprzedzeniem przewidzieć. A 3 września ruszamy" - podsumował Stępiński.

Powołania na mecz z Czechami:

Bramkarki:

Anna Palińska (Górnik Łęczna), Katarzyna Kiedrzynek (Paris Saint-Germain), Anna Szymańska (Czarni Sosnowiec).

Zawodniczki z pola:



Julia Matuschewski (1. FC Saarbruecken), Małgorzata Mesjasz (1. FFC Turbine Poczdam), Joanna Olszewska, Kasandra Parczewska (obie GKS Katowice), Dominika Grabowska, Małgorzata Grec, Ewelina Kamczyk, Nikola Karczewska, Sylwia Matysik (wszystkie Górnik Łęczna), Aleksandra Sikora (Juventus FC), Natalia Chudzik, Gabriela Grzywińska, Nikol Kaletka (wszystkie Medyk Konin), Martyna Wiankowska (KKS Czarni Sosnowiec), Paulina Dudek (Paris Saint-Germain), Patrycja Balcerzak, Agnieszka Winczo (obie SC Sand), Ewa Pajor (VfL Wolfsburg).

Polki w ramach przygotowań do eliminacji w marcu wystąpiły w turnieju Algarve Cup w Portugalii, gdzie pokonały Hiszpanię 3:0, mistrza Europy Holandię 1:0, a w finale uległy Norwegii 0:3. Później w kwietniu w Lublinie zespół trenera Stępińskiego zremisował z Włoszkami 1:1, a w Helsinkach przegrał z Finlandią 0-1.

Ostatnim sprawdzianem był czerwcowy wyjazdowy mecz ze Słowacją, przegrany 0-1. W tym spotkaniu biało-czerwone zagrały w krajowym składzie.

W eliminacjach ME wystąpi 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo.

Zwycięzcy grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do finałów bezpośrednio. Pozostałe sześć zespołów z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do mistrzostw Europy. Stawkę 16 finalistów uzupełni gospodarz Anglia.

Terminarz reprezentacji Polski kobiet w eliminacjach Euro 2021:

3 września 2019: Czechy - Polska

12 listopada 2019: Polska - Hiszpania

7 marca 2020: Polska - Mołdawia

11 marca 2020: Azerbejdżan - Polska

10 kwietnia 2020: Polska - Azerbejdżan

14 kwietnia 2020: Mołdawia - Polska

9 czerwca 2020: Hiszpania - Polska

22 września 2020: Polska - Czechy

Autor: Piotr Girczys