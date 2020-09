El. piłkarskich ME kobiet. Trener Polek: Bardzo oddaliliśmy się od awansu

"Bardzo mocno oddaliliśmy od awansu" - powiedział po wtorkowym meczu eliminacji mistrzostw Europy trener kobiecej piłkarskiej reprezentacji Polski Miłosz Stępiński. "Biało-Czerwone" przegrały w Bielsku-Białej 0-2 z Czeszkami.

"Ciężko powiedzieć cokolwiek po takim meczu. Nikt się nie spodziewał, że możemy tak fatalnie wejść w mecz. Pierwsza połowa, to był jakiś dramat. Wynikało to z tego, że skompromitowaliśmy się w pierwszej minucie. Gdyby nie bramkarka, to byśmy już wtedy przegrywali. Potem byliśmy przestraszeni, a Czeszki się napędziły. W końcówce pierwszej połowy, po rzucie rożnym mogliśmy zdobyć gola na 1-1, ale nie udało" - powiedział szkoleniowiec podczas pomeczowej konferencji prasowej.

Przyznał, że zdecydował się zmienić taktykę na drugą połowę, na bardziej ofensywną.

"Jednak nie zdobyliśmy gola. Bardzo mocno oddaliliśmy się od awansu, o ile nie przekreśliliśmy naszych szans" - uważa szkoleniowiec.

Podkreślił, że hołduje on zasadzie, że "dopóki piłka w grze". Liczy na korzystny wynik dla Polek meczu Czeszek z Hiszpanią.

Stępiński dodał, że jego podopieczne nie były faworytkami w pojedynku z Czeszkami. Przypomniał, że w trakcie losowania grup eliminacyjnych ME jego drużyna była w trzecim koszyku, a Czeszki w drugim.



autor: Rafał Czerkawski