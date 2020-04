El. piłkarskich ME kobiet. Trener Miłosz Stępiński: Czas na sport wróci

Polskie piłkarki nożne z powodu epidemii koronawirusa nie zagrają w czerwcu z Hiszpanią w eliminacjach mistrzostw Europy 2021. - Czas na sport wróci, kiedy to wszystko się uspokoi. Trzeba być pozytywnie nastawionym” – powiedział trener reprezentacji Miłosz Stępiński.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek dla Interii o naciskach Ekstraklasy i obniżce pensji Jerzego Brzęczka. Wideo INTERIA.TV

Wcześniej UEFA odwołała także kwietniowe spotkania, w tym mecze Polski z Azerbejdżanem i Mołdawią. "Biało-Czerwone" przewodzą tabeli grupy D.

Reklama

"Mam założenie, żeby nie rozmawiać z zawodniczkami o tym, na co nie mamy wpływu, Szkoda, że nie mogą grać. Martwi mnie, że nie wiadomo jak sytuacja będzie wyglądała latem" - dodał selekcjoner.



Podkreślił, że w pewnym plusem jest to, że eliminacje zostały przerwane, kiedy Polki awansowały na szczyt tabeli.



"Byłoby gorzej czekać na wznowienie rywalizacji będąc na końcu stawki. Nie spieszy się nam. Napisałem dziewczynom, z którymi jestem w stałym kontakcie, że głęboko wierzę, iż spotkamy się normalnie do koniec sierpnia. Wcześniej będę przyjeżdżał do nich, kiedy zaczną trenować w klubach, a obecna sytuacja będzie tylko złym wspomnieniem" - ocenił Stępiński.



Jego zdaniem, sport w sytuacji światowego kataklizmu schodzi na margines.



"Są teraz ważniejsze sprawy. Najpierw sytuacja musi wrócić do normy. Trzeba przeczekać i zobaczyć, co się stanie na świecie. Dopóki nie wiadomo, kiedy wróci normalność, trudno wyrokować, jak będzie ze sportem. Wszystko jest palcem na wodzie pisane. Czas na sport wróci, jak to wszystko się uspokoi. Trudno powiedzieć - kiedy. Trzeba być pozytywnie nastawionym" - podsumował Stępiński.



Liderujące grupie D biało-czerwone miały 9 kwietnia w Gdyni podjąć zespół azerski, a pięć dni później w Kiszyniowie zmierzyć się z Mołdawiankami. Mecz w Hiszpanii był zaplanowany na 7 czerwca.



Drużyna trenera Stępińskiego tegoroczną cześć eliminacji rozpoczęła od dwóch wygranych po 5-0 - w Warszawie z Mołdawią i w Baku z Azerbejdżanem. Po tych spotkaniach reprezentacja awansowała o dwa miejsca (na 28. pozycję) w światowym rankingu FIFA.



Polki miały zainaugurować walkę o ME wyjazdowym meczem z Czeszkami 3 września 2019. Dzień przed spotkaniem zostało ono - z powodu zatrucia pokarmowego przeciwniczek - przełożone o rok.



W efekcie "Biało-Czerwone" wystartowała do walki o ME od bezbramkowego remisu z wyżej notowaną Hiszpanią w Lublinie.



W eliminacjach ME uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo. Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz - Anglia.





Tabela grupy D:

M pkt bramki

1. Polska 3 7 10-0

2. Hiszpania 3 7 9-1

3. Czechy 3 6 12-5

4. Mołdawia 3 3 3-13

5. Azerbejdżan 4 0 1-16



Terminarz reprezentacji Polski kobiet w eliminacjach Euro 2021:

9 kwietnia : Polska - Azerbejdżan - przełożony

14 kwietnia: Mołdawia - Polska - przełożony

7 czerwca: Hiszpania - Polska - przełożony

18 września: Czechy - Polska

22 września: Polska - Czechy



Autor: Piotr Girczys

Zdjęcie Miłosz Stępiński / Artur Szczepański / East News