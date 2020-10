Piłkarska reprezentacja Polski kobiet pokonała w Warszawie Azerbejdżan 3-0 (1-0) w meczu eliminacji mistrzostw Europy. W wtorek "Biało-Czerwone" zagrają w Kiszyniowie z Mołdawią.

Wiosenne spotkania z Azerbejdżanem i Mołdawią zakończyły się pewnymi wygranymi Polek po 5:0, dlatego zespół gospodarzy był w piątek zdecydowanym faworytem. Trener Miłosz Stępiński miał przed tym starciem sporo problemów kadrowych, spowodowanych kontuzjami i zakażeniami koronawirusem. Polski zespół, by zachować szanse na awans, musi dwa razy wygrać w październiku. Od początku piątkowego meczu trwał atak Polek, gorzej było ze skutecznym wykończeniem akcji.

Na pustym stadionie stołecznej Polonii słychać było podpowiedzi obu selekcjonerów. W miarę upływu czasu w polu karnym gości było coraz "goręcej". Sytuacji sam na sam z azerską bramkarką nie wykorzystała Agata Tarczyńska, potem z pięciu metrów wprost w ręce Aytaj Szarifovej posłała piłkę głową Agnieszka Winczo. Po pięknym strzale Dominiki Grabowskiej z linii pola karnego widowiskową paradą popisała się golkiperka gości, jednak zaraz potem skapitulowała. Dośrodkowanie Anny Rędzi z rzutu rożnego głową zamieniła na gola Małgorzata Mesjasz i do przerwy było 1:0.

Dwie minuty po wznowieniu gry prowadzenie podwyższyła Weronika Zawistowska, zamykając z bliska akcję po dośrodkowaniu Grabowskiej z lewej strony. Biało-czerwone, mimo korzystnego wyniku, cały czas atakowały kilka razy zmusiły do dużego wysiłku Szarifową, a w 65. minucie po raz drugi pokonała ją płaskim uderzeniem Zawistowska. Potem jeszcze Mesjasz z bliska trafiła w słupek. Z kolei stojąca w polskiej bramce Katarzyna Kiedrzynek przez całe spotkanie pozostała "bezrobotna".

Polki zaczęły eliminacje od bezbramkowego remisu z faworytem grupy Hiszpanią, potem pokonały Mołdawię i Azerbejdżan po 5:0, a we wrześniu rozegrały dwa mecze z Czeszkami (0:0 na wyjeździe i 0:2 w Bielsku - Białej). Ostatni mecz grupowy zespół trenera Stępińskiego rozegra 1 grudnia w Hiszpanii. Eliminacje zostały wiosną przerwane z powodu pandemii koronawirusa, a europejska federacja przeniosła finały ME w Anglii o rok, na lato 2022.

W grze o awans uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo. Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz - Anglia.

Polska - Azerbejdżan 3-0 (1-0)

Bramki: Małgorzata Mesjasz (41, głową), Weronika Zawistowska (47), Weronika Zawistowska (65).

Sędzia: Tanja Subotić (Słowenia).

Polska: Katarzyna Kiedrzynek - Anna Rędzia (od 46. min. Joanna Wróblewska), Małgorzata Mesjasz, Jolanta Siwińska, Paulina Dudek - Adriana Achcińska (od 72 min. Gabriela Achcińska), Emilia Zdunek, Weronika Zawistowska (od 72 min. Agnieszka Jędrzejewicz) - Agata Tarczyńska, Agnieszka Winczo (od 46 min. Kinga Kozak), Dominika Grabowska.

Azerbejdżan: Aytaj Szarifowa - Zhala Maksimowa, Nigar Mirzalijewa, Nargoz Hajijewa, Alina Dorofiejewa, Yeliz Acar - Vusala Sejfatdinowa, Vusala Hajijewa (od 92 min. Joszguna Alijewa), Aysun Alijewa (od 70 min. Sona Rahimowa), Kamilla Mammadowa (od 87 min. Ajszan Achmadowa)- Kristina Bakarandze.

Tabela grupy D:

M pkt bramki

1. Polska 6 11 13-2

2. Hiszpania 4 10 18-1

3. Czechy 5 10 14-5

4. Mołdawia 4 3 3-22

5. Azerbejdżan 5 0 1-19

