El. piłkarskich ME kobiet. Polki wznowią rywalizację z Czeszkami

Polskie piłkarki nożne wrześniowymi meczami z Czeszkami wznowią eliminacje do mistrzostw Europy, przerwane z powodu pandemii koronawirusa. Nowe terminy przełożonych spotkań kwalifikacyjnych ogłosiła europejska federacja UEFA.

Polki są liderkami grupy D po trzech rozegranych spotkaniach. W kwietniu miały grać z Azerbejdżanem i Mołdawią, a w czerwcu - z Hiszpanią. Eliminacje zostały jednak przerwane, europejska federacja przeniosła finały ME w Anglii o rok, na lato 2022.

Drużyna trenera Miłosza Stępińskiego tegoroczną cześć eliminacji rozpoczęła od dwóch wygranych po 5-0 - w Warszawie z Mołdawią i w Baku z Azerbejdżanem.

Polki miały zainaugurować walkę o ME wyjazdowym meczem z Czeszkami 3 września 2019. Dzień przed spotkaniem zostało ono - z powodu zatrucia pokarmowego przeciwniczek - przełożone. W efekcie biało-czerwone wystartowały do walki o ME od listopadowego bezbramkowego remisu z wyżej notowaną Hiszpanią w Lublinie.

W eliminacjach ME uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo. Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz - Anglia.

Finały zostaną rozegrane 6-31 lipca 2022 w Anglii.