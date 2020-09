El. piłkarskich ME kobiet. Paulina Dudek: czuję odpowiedzialność

„Jesteśmy gotowe fizycznie i taktycznie na mecze z Czeszkami. Czuję odpowiedzialność za drużynę, większą presję, chcę poprowadzić zespół do zwycięstw” – powiedziała piłkarka reprezentacji Polski Paulina Dudek przed spotkaniami w eliminacjach mistrzostw Europy.

Polki zagrają z Czeszkami w eliminacjach mistrzostw Europy w piątek w Chomutowie, a cztery dni później w Bielsku-Białej.

Zabraknie w tych spotkaniach kontuzjowanej gwiazdy kadry, napastniczki Ewy Pajor z VfL Wolfsburg.

"Mimo młodego wieku jestem na tyle doświadczoną zawodniczką, że powinnam brać na siebie ciężar odpowiedzialności, zwłaszcza jeśli chodzi o linię obrony, ale też o cały zespół. Z presją potrafię sobie poradzić, przekuwam to w dodatkową motywację, to dla mnie żaden problem. Chcę być zawodniczką która w najbliższych meczach poprowadzi reprezentację do zwycięstw" - dodała Dudek, przebywająca na zgrupowaniu kadry w Żywcu.

Przyznała, że reprezentację Czech kojarzą się z dobrymi warunkami fizycznymi i boiskowym charakterem.

"Na pewno rywalki nogi nie będą odstawiały. Liczymy się z tym. Pod tym kątem to będzie ciężki mecz, ale jesteśmy na to gotowe fizycznie i taktycznie. Te mecze, które nas czekają pokażą, że jesteśmy przygotowane, by awansować na dużą imprezę" - oceniła.

Dudek jest od 2,5 roku piłkarką francuskiego Paris Saint-Germain. Jej zdaniem każda z koleżanek przebywających na zgrupowaniu ma umiejętności, pozwalające zagrać w dowolnym zagranicznym klubie.

"Najzwyczajniej trzeba tylko chcieć wyjechać, być na to gotowym mentalnie. To największa bariera. Zmiana wiąże się ze zwiększeniem intensywności treningów i meczów, w porównaniu do polskiej ekstraligi. To spora różnica. Ja potrzebowałam pół roku, by wdrożyć się w trening i być gotową do rozgrywania meczów w lidze francuskiej" - wyjaśniła 23-letnia zawodniczka.

Polki są liderkami grupy D. W kwietniu miały grać z Azerbejdżanem i Mołdawią, a w czerwcu - z Hiszpanią. Eliminacje zostały jednak przerwane, a europejska federacja przeniosła finały ME w Anglii o rok, na lato 2022.

W listopadzie 2019 biało-czerwone bezbramkowo zremisowały w Lublinie z faworyzowaną Hiszpanią, a w tym roku pokonały w Warszawie Mołdawię i na wyjeździe Azerbejdżan po 5:0.

W eliminacjach ME uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo. Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz - Anglia.

Finały zostaną rozegrane w dniach 6-31 lipca 2022.