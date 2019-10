Polska uległa Finlandii 1:2 (0:0) w swoim drugim meczu rozgrywanego w Zielonej Górze turnieju eliminacyjnego do mistrzostw świata i straciła szansę na awans. W drugim piątkowym spotkaniu Hiszpania pokonała Gruzję 3:2 (1:0).

W czwartek "Biało-Czerwoni" przegrali z Gruzją 2:3, w niedzielę zagrają z Hiszpanami. Do kolejnej fazy kwalifikacji awansują dwie najlepsze drużyny.

Hiszpanie to dwukrotni mistrzowie globu, drugi zespół światowego rankingu. Pozostali rywale zostali wyłonieni w preeliminacjach. Gruzja jest klasyfikowana na 41. pozycji, Finlandia na 31. Polska zajmuje 28. lokatę.

Mecz z atletycznie i agresywnie grającymi Finami nie przyniósł finezyjnych zagrań. W pierwszej połowie więcej okazji bramkowych mieli goście, dobrze jednak bronił Michał Kałuża, a w 17. minucie piłka odbiła się od słupka jego bramki. Identyczny strzał po drugiej stronie boiska zanotował Sebastian Leszczak.

Osiem minut po zmianie ten sam zawodnik zdecydował się na uderzenie niemal z połowy, rykoszet zmylił bramkarza Finów i było 1:0. Dwa błędy w obronie popełnione przez Polaków przy autach rywali pozwoliły im wyjść na prowadzenie, którego już nie oddali. W ostatnich minutach - podobnie jak w czwartek - gospodarze grali z "lotnym" bramkarzem, ponownie bez efektu.

Do eliminacji w Europie zgłosiło się 48 zespołów. Mundial, z udziałem 24 ekip, zostanie rozegrany od 12 września do 4 października 2020 na Litwie, która jako gospodarz ma zapewnione miejsce w tych zawodach. Europejska rywalizacja o sześć miejsc w MŚ (nie licząc gospodarzy) składa się z czterech etapów - preeliminacji, rundy głównej, elitarnej i play off.

Do preeliminacji przystąpiły 32 drużyny, które zostały podzielone na osiem czterozespołowych grup. Debiutanci to Niemcy, Kosowo, Szkocja i Irlandia Północna. Polacy "weszli do gry" w rundzie głównej, w której rywalizuje 16 najwyżej sklasyfikowanych ekip kontynentu oraz po dwie najlepsze z każdej z grup preeliminacji.

Dwa zespoły z każdej grupy awansują do fazy elitarnej, w której odbędą się cztery turnieje. Ich zwycięzcy zapewnią sobie prawo występu w MŚ bezpośrednio, a drużyny z drugich miejsc zagrają w play off o kolejne dwa bilety na Litwę.

"Biało-Czerwoni" w MŚ wystąpili raz - w 1992 roku w Hongkongu. Aktualnym mistrzem jest Argentyna.

Polska - Finlandia 1-2 (0-0)

Bramki: 1-0 Sebastian Leszczak (28), 1-1 Miika Hosio (31), 1-2 Jukka Kytola (34).

Polska: Michał Kałuża - Piotr Łopuch, Mikołaj Zastawnik, Tomasz Lutecki, Tomasz Kriezel - Sebastian Leszczak, Robert Gładczak, Michal Marek, Michał Kubik oraz Dominik Solecki.

Tabela po dwóch dniach turnieju:

M P Bramki

1. Hiszpania 2 6 7-3

2. Gruzja 2 3 5-5

3. Finlandia 2 3 3-5

4. Polska 2 0 3-5

Piotr Girczys