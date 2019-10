El. MŚ w futsalu. Polacy zaczynają walkę o awans

​Futsalowa reprezentacja Polski zagra z Gruzją, Finlandią i Hiszpanią w turnieju eliminacji do mistrzostw świata, który od czwartku będzie rozgrywany w Zielonej Górze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Co zrobił bramkarz? Kompletny "odlot" Andrija Pjatova. Wideo INTERIA.TV

Ostatnim testem zespołu prowadzonego przez trenera Błażeja Korczyńskiego był wrześniowy Turniej Państw Wyszehradzkich w Krośnie. Polacy przegrali ze Słowacją 1-2 (0-0) i Czechami 3-4 (0-2), pokonali Węgry 4-1 (2-0) i zajęli ostatnie miejsce.

Reklama

Przed turniejem kadrowicze trenowali najpierw w Poznaniu, potem przenieśli się do Zielonej Góry.

Hiszpanie to dwukrotni mistrzowie świata, drugi zespół światowego rankingu. Pozostali rywale zostali wyłonieni w preeliminacjach. Gruzja jest klasyfikowana na 41. pozycji, Finlandia na 31. Polska - 28.

Do eliminacji w Europie zgłosiło się 48 zespołów.

Finały MŚ, z udziałem 24 ekip, zostaną rozegrane od 12 września do 4 października 2020 na Litwie, która jako gospodarz ma zapewnione miejsce w tych zawodach. Europejska rywalizacja o sześć miejsc w MŚ (nie licząc gospodarzy) składa się z czterech etapów - preeliminacji, rundy głównej, elitarnej i play off. Do preeliminacji przystąpiły 32 drużyny, które zostały podzielone na osiem czterozespołowych grup. Debiutanci to Niemcy, Kosowo, Szkocja i Irlandia Północna.

Polacy zaczną eliminacje od rundy głównej. Wystąpi w niej 16 najwyżej sklasyfikowanych ekip oraz po dwie najlepsze z każdej z grup preeliminacji. Dwa zespoły z każdej grupy awansują do fazy elitarnej, w której odbędą się cztery turnieje. Ich zwycięzcy zapewnią sobie prawo gry w finałach MŚ bezpośrednio, a drużyny z drugich miejsc zagrają w play off o kolejne dwa bilety na Litwę.

MŚ w futsalu zostaną rozegrane w Europie po raz trzeci. Ostatnio turniej gościła w 1996 roku Hiszpania. Biało-czerwoni w MŚ wystąpili raz - w 1992 roku w Hongkongu. Aktualnym mistrzem jest Argentyna.

Kadra na turniej w Zielonej Górze:

bramkarze: Michał Kałuża (Club Deportivo Burela Futbol Sala) i Bartłomiej Nawrat (Rekord Bielsko - Biała) I

pozostali zawodnicy: Piotr Łopuch (AZS UŚ Katowice), Sebastian Leszczak i Mikołaj Zastawnik (obaj Clearex Chorzów), Tomasz Kriezel i Remigiusz Spychalski (obaj FC KJ Toruń),Piotr Pietruszko (GI Malepszy Futsal Leszno), Robert Gładczak i Tomasz Lutecki (obaj GSF Gliwice), Mateusz Lisowski (MOKS Słoneczny Stok Białystok), Dominik Solecki (Piast Gliwice, Michał Kubik i Michał Marek (obaj Rekord Bielsko-Biała)

W pierwszej części zgrupowania uczestniczył bramkarz Rekordu Krzysztof Iwanek, który zastępował Michała Kałużę. Ten ostatni nie został wcześniej zwolniony przez swój hiszpański klub.

W lutym 2018 "Biało-Czerwoni" - po 17-letniej przerwie - wystąpili w mistrzostwach Europy. W słoweńskiej Lublanie w grupie najpierw sensacyjnie zremisowali 1-1 z wicemistrzem świata Rosją, potem ulegli Kazachstanowi 1-5 i odpadli z rywalizacji.

Program turnieju:

24.10



Hiszpania - Finlandia 17:00

Polska - Gruzja 20:00



25.10

Gruzja - Hiszpania 17:00

Polska - Finlandia 20:00



27.10

Finlandia - Gruzja 17:00

Hiszpania - Polska 20:00

Piotr Girczys