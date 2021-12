W ubiegłym tygodniu Europę podczas meczów eliminacyjnych zadziwiło zwycięstwo Norwegii nad Armenią. Ekipa z północy kontynentu zaaplikowała rywalkom aż 19 goli, nie tracąc żadnego. Wydawało się, że osiągnięcie to trudno będzie poprawić, tymczasem... angielskie piłkarki zdołały dokonać tej sztuki.

Angielskie piłkarki strzeliły aż 20 goli

We wtorkowym spotkaniu strzeliły 20 bramek i zdołały zachować czyste konto. Już do przerwy prowadziły 8-0, a po zmianie stron nie okazały już rozbitym przeciwniczkom żadnej litości.



Po sześciu kolejkach eliminacji Angielki są na najlepszej drodze do awansu, mając na koncie komplet wygranych i bilans bramkowy... 53-0. Łotyszki z kolei w dotychczasowych meczach eliminacyjnych zdołały strzelić zaledwie dwa gole, tracąc ich przy tym aż 46.



