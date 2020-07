El. MŚ 2022 – zmodyfikowany system rozgrywek w strefie CONCACAF

​Piłkarska Konfederacja Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów (CONCACAF) zdecydowała się na modyfikację systemu kwalifikacji do mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku. Rozszerzyła ostatnią fazę rywalizacji do ośmiu drużyn.

Zdjęcie Starcie Haiti z Kostaryką /AFP

Długa przerwa spowodowana pandemią koronawirusa wymusza na organizatorach rozmaitych rozgrywek zmiany w kalendarzu, regulaminie itd.

Reklama

Zgodnie z nowym formatem eliminacji MŚ 2022 w strefie CONCACAF, Meksyk, Stany Zjednoczone, Kostaryka, Jamajka i Honduras mają zagwarantowany udział w rundzie finałowej.

Do tych reprezentacji dołączą trzy kolejne, wyłonione w dwustopniowych kwalifikacjach. Wystąpi w nich 30 drużyn narodowych, zajmujących miejsca od 6. do 35. biorąc pod uwagę lipcowy ranking FIFA. Podzielone zostaną na sześć grup po pięć zespołów, a triumfatorzy awansują do drugiej rundy. Rozstawione zostaną: Salwador, Kanada, Curacao, Panama, Haiti oraz Trynidad i Tobago.

Na tym etapie odbędą się baraże, tzn. trzy pary będą rywalizować w dwumeczach, a zwycięzcy znajdą się w najlepszej ósemce CONCACAF. Wówczas dojdzie do finałowej fazy, trwającej od czerwca 2021 do marca 2022 roku. Trzy najlepsze reprezentacje wywalczą awans na MŚ w Katarze, zaś czwarta rozegra baraż interkontynentalny.