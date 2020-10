Lionel Messi wykorzystał rzut karny i zapewnił Argentynie wygraną z Ekwadorem (1-0) na inaugurację eliminacji piłkarskich mistrzostw świata 2022 w Ameryce Południowej. Trzy punkty zdobył też Urugwaj po zwycięstwie nad Chile 2-1. Remisem 2-2 zakończył się mecz Paragwaju z Peru.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek o meczu z Polska - Włochy INTERIA.TV

Na pustym stadionie La Bombonera w Buenos Aires Messi zdobył gola z 11 metrów już w 13. minucie. Ale wcale cicho nie było, gdyż argentyński związek odtwarzał nagranie z dopingiem fanów: "Messi!, Messi!".

Reklama

Media podkreśliły, że Messi nie błysnął tak, jak oczekiwano i oddał zaledwie dwa strzały. Szansę na podwyższenie wyniku mieli jego koledzy z reprezentacji Lautaro Martinez i Lucas Ocampos.



"Liczy się to, że wygraliśmy i jednocześnie mogliśmy dać trochę radości kibicom. Ważne było zacząć od zwycięstwa, ponieważ kwalifikacje są trudne i każdy mecz będzie równie ciężki jak ten. Liczę, że poziom będzie wyższy, ale minął prawie rok, od kiedy ostatnio graliśmy razem" - przyznał Messi.



Ekwador czasami zagrażał gospodarzom w drugiej połowie, mimo że generalnie miał mało czasu na przygotowania pod wodzą nowego trenera Gustavo Alfaro.



Znacznie ciekawiej i dużo więcej kontrowersji było w rywalizacji Urugwaju z Chile. Gospodarze objęli prowadzenie po trafieniu Luisa Suareza z karnego (sędziemu pomógł VAR) w 39. minucie. W 54. wyrównał Alexis Sanchez, zaś o sukcesie gospodarzy przesądził Maximiliano Gomez w 90.



Chilijczycy krytykowali m.in. pracę sędziów, którzy - ich zdaniem - powinni podyktować im dwie "jedenastki". Krajowy związek zagroził, że złoży oficjalny protest.



"Jak długo rabunki będą dozwolone w Ameryce Południowej" - napisał na Twitterze słynny chilijski napastnik Ivan Zamorano, dodając, że "mecz został podarowany Urugwajowi".



Również w końcówce rozstrzygnęły się losy meczu Paragwaju z Peru. Angel Romero zdobył swojego drugiego gola w 81. minucie i Paragwaj wygrywał 2-1, ale cztery minuty później do remisu doprowadził Andre Carillo. To był również jego drugi gol w tym spotkaniu.



W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego odbędą się dwa pozostałe spotkania inauguracyjnej serii: Brazylia - Boliwia i Kolumbia - Wenezuela.



W eliminacjach bierze udział 10 reprezentacji, które rywalizować będą do marca 2022 roku w systemie ligowym - każdy z każdym, u siebie i na wyjeździe. Awans do mistrzostw świata w Katarze wywalczą cztery najlepsze zespoły tej strefy, piąty zagra w barażu z drużyną z innej konfederacji.



Rozgrywki w strefie CONMEBOL miały rozpocząć się w marcu, ale plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Kryzys wywołany przez COVID-19 sprawił, że żaden z zespołów nie rozegrał wcześniej w 2020 roku ani jednego oficjalnego spotkania.



Wyniki 1. kolejki:

Argentyna - Ekwador 1-0 (1-0)

Bramka: Lionel Messi (13-karny)



Urugwaj - Chile 2-1 (1-0)

Bramki: dla Urugwaju - Luis Suarez (39-karny), Maximiliano Gomez (90); dla Chile - Alexis

Sanchez (54)



Paragwaj - Peru 2-2 (0-0)

Bramki: dla Paragwaju - Angel Romero (67, 81), dla Peru - Andre Carillo (52, 85).



Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Urugwaj 1 1 0 0 2-1 3

2. Argentyna 1 1 0 0 1-0 3

3. Peru 1 0 1 0 2-2 1

. Paragwaj 1 0 1 0 2-2 1

5. Brazylia 0 0 0 0 0-0 0

. Kolumbia 0 0 0 0 0-0 0

. Boliwia 0 0 0 0 0-0 0

. Wenezuela 0 0 0 0 0-0 0

9. Chile 1 0 0 1 1-2 0

10. Ekwador 1 0 0 1 0-1 0