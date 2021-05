​El. MŚ 2022. Kluivert zastąpi tymczasowo Hiddinka w roli trenera Curacao

Patrick Kluivert zastąpi Guusa Hiddinka w roli trenera piłkarskiej reprezentacji Curacao w czerwcowych meczach eliminacji mistrzostw świata - poinformowała federacja karaibskiego kraju. 74-letni Holender wraca do zdrowia po zakażeniu COVID-19.

44-letni Kluivert, który ostatnio pożegnał się z funkcją dyrektora akademii Barcelony, zastąpi Hiddinka w wyjazdowym meczu z Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi 5 czerwca i cztery dni później w rozgrywanym na własnym stadionie pojedynku z Gwatemalą.

Jeśli reprezentacja Curacao wygra te spotkania grupowe, to awansuje do drugiego etapu eliminacji w strefie CONCACAF przyszłorocznego mundialu. Na tym etapie walki o przepustkę do imprezy w Katarze zmierzyłaby się w rozgrywanym w połowie czerwca dwumeczu z Dominikaną lub Panamą.

Hiddink został zatrudniony przez federację karaibskiego kraju w ubiegłym roku, by wywalczyć pierwszy w historii tego zespołu awans na MŚ. Teraz ma wrócić do pracy w lipcu, by poprowadzić drużynę w spotkaniach rozgrywanych w ramach Złotego Pucharu CONCACAF.

Jak podała federacja Curacao, to właśnie on poprosił teraz Kluiverta, swojego byłego podopiecznego z reprezentacji "Pomarańczowych", o zastępstwo. Nie będzie to pierwsze podejście młodszego z Holendrów do pracy z tą ekipą - sam był jej szkoleniowcem w latach 2015-16.

Hiddink to były trener m.in. Realu Madryt, Valencii, Chelsea Londyn oraz drużyn narodowych Holandii, Korei Południowej, Rosji, Turcji czy Australii.