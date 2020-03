Południowoamerykańska Konfederacja Piłkarska (CONMEBOL) zwróciła się do międzynarodowej federacji (FIFA) z prośbą o przesunięcie kwalifikacji do mistrzostw świata 2022. Rywalizacja o wyjazd do Kataru miała się rozpocząć pod koniec marca. Powodem jest epidemia koronawirusa.

CONMEBOL przekazała, że wyraża stanowisko wszystkich 10 federacji narodowych uczestniczących w rozgrywkach. Drużyny z Ameryki Południowej obawiają się, iż nie będą mogły skorzystać z zawodników grających na co dzień w europejskich ligach, m.in. z krajów o wysokim wskaźniku zachorowań i zgonów.

"Piłkarze przyjeżdżający z tych krajów mogą zostać poddani kwarantannie. Chodzi o ochronę zdrowia całej rodziny piłkarskiej" - podano w komunikacie.

Pierwsze spotkania w el. MŚ 2022 w tej strefie miały zostać rozegrane od 26 do 31 marca.

Zagraniczne media, powołując się na źródła w brazylijskiej konfederacji, podały, że ze względu na koronawirusa Brazylia nie rozegra dwóch spotkań - 27 marca z Boliwią u siebie i cztery dni później z Peru na wyjeździe.

Wcześniej azjatycka konfederacja odwołała eliminacyjne spotkania do MŚ zaplanowane w marcu i czerwcu.