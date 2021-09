Reprezentacja Polski, walcząca o awans do mistrzostw Europy do lat 21, pierwszy mecz eliminacyjny rozgrywała na Łotwie. Choć gospodarze nie należą do futbolowych potęg, to jednak podopieczni Macieja Stolarczyka, który nie mógł skorzystać ze wszystkich swoich najlepszych graczy, musieli być przygotowani na trudny bój, choć byli faworytami do zwycięstwa.



I pierwsza połowa była tego potwierdzeniem. Młode "Orły" bardzo długo biły głową w mur. Trudno było im stworzyć sobie dogodną okazję i to nawet mimo tego, że łotewski bramkarz w Orols, który wyszedł poza pole karne i minął się z piłką, ale bez konsekwencji dla swojej drużyny. Dopiero w 42. minucie na poważnie zagotowało się pod bramką naszych rywali, ale strzał Adriana Benedyczaka z pustej bramki wybił jeden z obrońców i do przerwy nie oglądaliśmy bramek.



W drugiej połowie "Biało-Czerwoni" zaczęli z większym animuszem i w 56. minucie w końcu dopięli swego. W polu karnym piłka trafiła do Michała Skórasia, który wykazał się dużym spokojem i pewnym, technicznym strzałem tuż przy słupku pokonał łotewskiego bramkarza i utonął w objęciach swoich kolegów.

Stracona bramka zmobilizowała Łotyszy, choć zapału wystarczyło im tylko na kilka minut. Potem znów mieliśmy swoje okazje, ale zarówno Mateusz Bogusz jak i Mateusz Praszelik nie zdołali w niezłych sytuacjach oddać strzału. Nasi rywale stwarzali zagrożenie głównie po stałych fragmentach gry, bo górowali nad nami warunkami fizycznymi.



Jednak w 86. minucie to podopieczni Stolarczyka pokazali, że są po prostu lepsi. Po dość chaotycznej akcji w polu karnym jeden z Łotyszy wybił futbolówkę przed "szesnastkę", gdzie dopadł do niej debiutujący w kadrze Łukasz Porębski, który pięknym strzałem w stylu Cristiano Ronaldo przelobował bramkarza i podwyższył prowadzenie Polaków.



Jak się okazało, ta bramka ustaliła wynik spotkania. Młodzi Polacy udanie rozpoczęli eliminacje do europejskiego czempionatu, a wygrana na Łotwie na pewno doda im animuszu. Przed nimi jednak kilka trudniejszych spotkań, w tym z Niemcami czy Węgrami, dlatego każdy punkt jest bardzo cenny.



Łotwa - Polska 0:2 (0:0)



Bramki: Skóraś (56), Porębski (86)





KK