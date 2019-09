El. ME. Miłosz Stępiński: Brazylia nas zweryfikuje

Polskie piłkarki nożne 8 października w Kielcach podejmą w meczu towarzyskim Brazylię. Będzie to sprawdzian przed kolejnymi występami w eliminacjach mistrzostw Europy. - To będzie dla nas przetarcie i weryfikacja elementów taktycznych - powiedział trener kadry Miłosz Stępiński.

Pięć dni wcześniej Polki zagrają w Ayia Napie z Cyprem. W ostatnim notowaniu światowego rankingu Brazylijki zostały sklasyfikowane na 10. miejscu, Polska na 29., a Cypr był 117. "Biało-Czerwone" jeszcze nigdy nie grały z południowoamerykańskim rywalem.

Zespół trenera Miłosza Stępińskiego miał rozpocząć walkę o ME wyjazdowym meczem z Czeszkami 3 września. Dzień przed spotkaniem zostało ono - z powodu zatrucia pokarmowego przeciwniczek - przełożone o... rok.

W tej sytuacji Polki zainaugurują kwalifikacje spotkaniem z Hiszpankami 12 listopada w Lublinie.

- Zależało mi przede wszystkim na meczu z zespołem niżej notowanym, bo ostatnio graliśmy z rywalami mocnymi. Spotkanie z Cyprem będzie okazją do skupienia się na ataku pozycyjnym, z którym mamy pewne problemy. A to ostatni moment, by popracować nad tym elementem, bo wiosną nie będzie już na to czasu - tłumaczył selekcjoner.

Przyznał jednak, że Brazylia to z kolei przeciwnik ze światowego topu.

- Spotkanie w Kielcach będzie dla nas przetarciem i weryfikacją wszystkich elementów taktycznych. To bardzo mocny zespół. Dziewczyny są ciekawe, jak wypadną w tej konfrontacji, przyznam, że ja też. Mamy świadomość jakości i indywidualnych umiejętności rywalek. Chcemy się w tym spotkaniu dużo nauczyć i sprawić przyjemność kibicom, którzy - mam nadzieję - licznie przyjdą na stadion - dodał trener i podkreślił, że mecze z reprezentacją Brazylii stanowią piłkarskie święto w każdym kraju.

Od lipca tego roku Brazylię prowadzi Pia Sundhage, była selekcjoner reprezentacji USA i Szwecji. Szwedka dwukrotnie wywalczyła z Amerykankami złoty medal olimpijski - w 2008 i 2012 roku. Teraz przygotowuje się do startu w przyszłorocznych igrzyskach w Tokio. Na nowym stanowisku zadebiutowała 29 sierpnia w wygranym 5-0 meczu towarzyskim z Argentyną.

Brazylijki przed przyjazdem do Polski zagrają towarzysko z Anglią w Middlesbrough.

Mecz z Cyprem zostanie rozegrany w Ayia Napie 3 października o godz. 15 czasu polskiego, a z Brazylią w Kielcach pięć dni później o 20.15.

Rywalami Polski w grupie D kwalifikacji Euro 2021 będą Czechy, Azerbejdżan, Mołdawia i Hiszpania. W pierwszym spotkaniu grupy Mołdawia przegrała u siebie z Czechami 0-7.

W eliminacjach ME wystąpi 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo.

Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz - Anglia.

Terminarz reprezentacji Polski kobiet w eliminacjach Euro 2021:

12 listopada 2019: Polska - Hiszpania

7 marca 2020: Polska - Mołdawia

11 marca 2020: Azerbejdżan - Polska

10 kwietnia 2020: Polska - Azerbejdżan

14 kwietnia 2020: Mołdawia - Polska

9 czerwca 2020: Hiszpania - Polska

22 września 2020: Polska - Czechy

wrzesień 2020: Czechy - Polska

Autor: Piotr Girczys