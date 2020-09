Selekcjoner reprezentacji Polski kobiet Miłosz Stępiński powołał czternaście piłkarek z Ekstraligi i dziewięć z klubów zagranicznych na mecze eliminacji mistrzostw Europy z Czechami. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 18 września o 18:15 w Chomutowie, a drugie 22 września o 18:00 w Bielsku-Białej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kobieca reprezentacja Polski powalczy o awans na Euro. "Nigdy nie miałyśmy takiej szansy". Wideo INTERIA.TV Zaraz przed wysłaniem powołań krajowych gruchnęła smutna wiadomość o kontuzji Ewy Pajor. Czołowa zawodniczka reprezentacji Polski i VfL Wolfsburg przejdzie w czwartek zabieg lewego kolana i czeka ją około dwóch miesięcy przerwy w grze. O jej godne zastąpienie w arcyważnych starciach z Czechami będą musiały postarać się Nikola Karczewska i Dżesika Jaszek.

- To będą kluczowe mecze w kontekście eliminacji. Czechy to drużyna na podobnym poziomie do naszego, co potwierdza ranking FIFA. Spodziewam się zaciętej rywalizacji, w której istotną rolę odegrają warunki fizyczne. Reprezentantki Czech, dzięki selekcji swojej federacji, to w większości wysokie i silne zawodniczki. Żeby walczyć z nimi jak równy z równym, trzeba mieć na to pomysł albo równorzędną siłę fizyczną. Postaramy się zrobić wszystko, aby sprawić niespodziankę, bo w tych kategoriach należy rozpatrywać zwycięstwo z przeciwnikiem, losowanym z wyższego koszyka niż my. O dobry wynik będzie ciężko, ale pracujemy na niego od dłuższego czasu i uważam, że jesteśmy gotowi na ten dwumecz - zapewnia selekcjoner Miłosz Stępiński.

Polki dzięki niespodziewanemu remisowi z Hiszpanią w Lublinie oraz wysokim marcowym wygranym z Mołdawią i Azerbejdżanem prowadzą w grupie D kwalifikacji do Euro 2022. "Biało-Czerwone" miały rozpocząć eliminacje od wyjazdowego starcia z Czechami we wrześniu 2019 roku, ale spotkanie decyzją delegata UEFA przełożono ze względu na zatrucie pokarmowe w zespole naszych południowych sąsiadek.

W 23-osobowym składzie, powołanym na wrześniowe mecze, znalazła się debiutantka - Paulina Filipczak. 19-letnia ofensywnie przysposobiona zawodniczka TME UKS SMS Łódź była ważną postacią reprezentacji do lat 17 i 19. - Paulina przykuła naszą uwagę, bo szukaliśmy skrzydłowej. Jest w bardzo dobrej formie, w meczu z GKS Katowice strzeliła hat-tricka. M.in. dzięki niej SMS Łódź tak dobrze prezentuje się w tym sezonie. To taki motor napędowy łodzianek razem z Adą Achcińską. Zapracowała sobie na to, żeby przyjechać na zgrupowanie - przekonuje selekcjoner.

Decyzją UEFA oba spotkania z Czechami odbędą się bez udziału publiczności. Zarówno mecz w czeskim Chomutowie, jak i ten w Bielsku-Białej na żywo pokaże TVP Sport. Zgrupowanie rozpocznie się w niedzielę 13 września pod Żywcem. Zdjęcie Dżesika Jaszek (na pierwszym planie) /Adrian Kumor /East News

Powołania:

Bramka

Katarzyna Kiedrzynek (VfL Wolfsburg, Niemcy)

Karolina Klabis (KU AZS Uniwersytet Jagielloński)

Anna Szymańska (KKS Czarni Sosnowiec)

Obrona

Natalia Chudzik (KKPK Medyk Konin)

Paulina Dudek (Paris Saint-Germain, Francja)

Małgorzata Grec (GKS Górnik Łęczna)

Małgorzata Mesjasz (1. FFC Turbine Poczdam, Niemcy)

Anna Rędzia (TME UKS SMS Łódź)

Aleksandra Rompa (Klepp Elite, Norwegia)

Jolanta Siwińska (GKS Górnik Łęczna)

Martyna Wiankowska (KKS Czarni Sosnowiec)

Pomoc

Adriana Achcińska (TME UKS SMS Łódź)

Patrycja Balcerzak (SC Sand, Niemcy)

Dominika Grabowska (FC Fleury 91, Francja)

Gabriela Grzywińska (KKPK Medyk Konin)

Paulina Filipczak (TME UKS SMS Łódź)

Sylwia Matysik (Bayer 04 Leverkusen, Niemcy)

Kasandra Parczewska (GKS Katowice)

Agata Tarczyńska (SV Werder Brema, Niemcy)

Weronika Zawistowska (KKS Czarni Sosnowiec)

Atak

Dżesika Jaszek (KKS Czarni Sosnowiec)

Nikola Karczewska (GKS Górnik Łęczna)

Agnieszka Winczo (SV Meppen 1912, Niemcy)