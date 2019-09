- Po porażce Polski ze Słowenią w naszej grupie wszystkie drużyny są blisko siebie. Sytuacja zrobiła się więc bardzo ciekawa – mówi trener Austrii Franco Foda przed poniedziałkowym spotkaniem z „Biało-Czerwonymi” na PGE Narodowym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. El. Euro 2020. Koszmar bramkarza Arki Gdynia. Niebywały samobój. Wideo INTERIA.TV

- Już po losowaniu twierdziłem, że to bardzo wyrównana grupa. Umiejętności większości zespołów są podobne - dodał selekcjoner najbliższych rywali Polski.

Reklama

Foda wrócił oczywiście do pierwszego meczu eliminacji Euro 2020, rozegranego w marcu, w którym Austria przegrała w Wiedniu z Polską 0-1 po golu Krzysztofa Piątka. - O naszej porażce zdecydowały niuanse. Wyciągnęliśmy wnioski. Teraz musimy zwiększyć posiadanie piłki, szybciej prowadzić grę i stwarzać więcej okazji. Musimy także popełniać mniej błędów - tłumaczył Foda.

Od tego spotkania drużyna Austrii bardzo się zmieniła. Widać to po wynikach. Jest wiceliderem grupy z trzema punktami straty do Polski. W piątek rozgromiła Łotwę 6-0. - Zmienialiśmy ustawienie, w zależności od rywala zmieniała się nasza taktyka. Byliśmy elastyczni. Tak będzie też z Polską. To dla nas bardzo ważny mecz, w którym decydować będą szczegóły - przewiduje trener Austriaków. - Mecz z Łotwą dał nam pewność siebie i przyjechaliśmy do Polski, by wygrać - dodał.

Foda nie deprecjonuje Polski po porażce ze Słowenią. Wciąż docenia drużynę prowadzona przez Jerzego Brzęczka. - Polski zespół nie grał źle. Brakowało wykończenia, nie udało się kilku akcji udokumentować celnym trafieniem - twierdzi niemiecki szkoleniowiec.

Z PGE Narodowy Olgierd Kwiatkowski