Turcja pokonała Francję 2-0 w meczu grupy H eliminacji Euro 2020, który odbył się w Konyi. To była pierwsza porażka mistrzów świata.

Zdjęcie Piłkarze Turcji wykorzystali słabość mistrzów świata /AFP

Drużyny Turcji i Francji przystąpiły do sobotniego meczu z kompletami punktów. Gospodarze nie stracili nawet bramki.



Turcja wyszła na prowadzenie po pół godzinie. Z rzutu wolnego dośrodkował Cengiz Ünder, piłkę głową zgrał Merih Demiral, a także głową z kilku metrów do siatki wpakował ją Kaan Ayhan.



Mistrzowie świata nic nie grali, przez cały mecz nie oddali celnego strzału, co potrafili wykorzystać rywale. W 40. minucie piłkę wykopem wznowił bramkarz Fehmi Mert Günok i potem nastąpił splot błędów w drużynie "Trójkolorowych". Samuel Umtiti nie wygrał pojedynku o piłkę z Burakiem Yilmazem, a gdy ten biegł za nią wzdłuż linii pola karnego, to próbował mu przeszkodzić Paul Pogba, ale się przewrócił. Dorukhan Toköz zagrał więc na prawą stronę do Ündera, a ten będąc już w "16" strzelił precyzyjnie przy drugim słupku.



W przerwie Didier Deschamps, selekcjoner Francuzów, dokonał dwóch zmian. Weszli Presnel Kimpembe i Kingsley Coman, a zeszli Lucas Digne i Blaise Matuidi. To trochę rozuszało ekipę znad Sekwany.



Nie oznacza to jednak, że gospodarze nie mieli okazji. W 56. minucie wykazał się jednak Hugo Lloris broniąc najpierw strzał Buraka, a następnie "główkę" Kenana Karamana z bliska.



W 80. minucie po rzucie wolnym Antoine'a Griezmanna wybijający piłkę Merk zderzył się z Pogbą, na szczęście bramkarzowi Turcji nic się ne stało.

Turcja została więc liderem w grupie H, a Francja, która doznała pierwszej porażki w tych eliminacjach, jest druga.



3. kolejka Euro 2020-Kwalifikacje

2019-06-08 20:45 | Stadion: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu | Arbiter: D. Skomina 2 0 Turcja Francja Günok Ayhan Çelik Demiral Kaldırım Toköz Kahveci Tekdemir Ünder Yilmaz Karaman Lloris Digne Pavard Umtiti Varane Matuidi Pogba Sissoko Mbappé Giroud Griezmann SKŁADY Turcja Francja Fehmi Mert Günok Hugo Lloris 30′ 30′ Kaan Ayhan 46′ 46′ Lucas Digne Mehmet Zeki Çelik Benjamin Pavard 45′ 45′ Merih Demiral 45′ 45′ Samuel Umtiti Hasan Ali Kaldırım Raphael Varane 90′ 90′ Dorukhan Toköz 46′ 46′ Blaise Matuidi 80′ 80′ İrfan Can Kahveci Paul Pogba 39′ 39′ Mahmut Tekdemir Moussa Sissoko 40′ 40′ 85′ 85′ Cengiz Ünder Kylian Mbappé Burak Yilmaz 72′ 72′ Olivier Giroud Kenan Karaman Antoine Griezmann REZERWOWI Sinan Bolat Alphonse Areola Uğurcan Çakır Mike Maignan Cengiz Umut Meraş Léo Dubois Nazim Sangare Clément Lenglet Caglar Soyuncu 46′ 46′ Ferland Mendy Hakan Calhanoglu Kurt Happy Zouma Oguzhan Ozyakup Tanguy NDombèlé Alvaro 90′ 90′ Abdülkadir Ömür 72′ 72′ Wissam Ben Yedder 80′ 80′ Ozan Tufan 46′ 46′ 86′ 86′ Kingsley Coman Deniz Türüç Thomas Lemar 85′ 85′ Yusuf Yazıcı Florian Thauvin Güven Yalçın

STATYSTYKI Turcja Francja 2 0 Posiadanie piłki 40% 60% Strzały 10 1 Strzały na bramkę 6 0 Rzuty rożne 4 3 Faule 10 16 Spalone 5 5

