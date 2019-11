El. Euro 2020. Rosjanie odmówili gry w nowych strojach. Powodem niewłaściwy układ barw na rękawach

W najbliższych spotkaniach eliminacji do Euro 2020 reprezentacja Rosji miała wystąpić w nowych strojach, które zdążyła już zresztą zaprezentować. Zamiast wymiany starych trykotów doszło jednak do skandalu, spowodowanego kolorem rękawów świeżo wyprodukowanych koszulek.

Kontrowersji nie budzi kolorystyka elementów tworzących rękawy (czerwony, niebieski, biały), lecz ich kolejność. Przedstawiają one bowiem flagę Rosji obróconą do góry nogami, nawiązując w ten sposób do flagi Serbii.

Ta sytuacja wywołała oburzenie u kibiców "Sbornej" i przedstawicieli federacji. Jak donosi portal nwesru.com, także część piłkarzy jest niezadowolona z wyglądu koszulki. Wyjątek stanowią ci, którzy są związani kontraktem z producentem koszulek - niemiecką firmą Adidas.

Przedsiębiorstwo zza naszej zachodniej granicy postanowiło wytłumaczyć się z zaistniałej sytuacji twierdząc, że odwrócenie barw było zabiegiem celowym. Kolory mają układać się w odpowiedniej kolejności, gdy Rosjanie będą unosić ręce do góry w geście triumfu.



- Kolory rosyjskiej flagi były kluczowymi elementami uwzględnianymi przy projektowaniu koszulki. Chcieliśmy sprawić, by flaga wyglądała poprawnie w momencie zwycięstw. Biały, niebieski i czerwony to kolory występujące we flagach wielu państw. Podczas ruchu, w zależności od ułożenia ręki, barwy te mogą tworzyć flagę Francji, Serbii lub Holandii. Wierzymy w sukces Rosji i jej zwycięstwa podczas Euro 2020. Nasz projekt został stworzony z myślą o wygranych - przekonuje Adidas.

Sęk w tym, że motyw dotyczący flagi zastosowano także w niemieckich koszulkach, gdzie kolory znajdują się na odpowiednim miejscu. Czyżby więc Adidas nie wierzył w triumf "własnej" reprezentacji?

Słowa niemieckiej firmy nie przekonały działaczy rosyjskiej federacji, którzy zakomunikowali, że w najbliższych meczach drużyna "Sbornej" wystąpi w strojach, w których grała do tej pory.

Rosyjskie media przekonują, że zamieszanie może skutkować rozwiązaniem umowy łączącej Adidasa z rosyjską federacją.



Warto przypomnieć, że w 2010 roku kolor rękawów w strojach kadry narodowej wzbudził ogromne kontrowersje w Polsce. Ich producentem była amerykańska firma Nike, która zdecydowała się odwrócić barwy naszej flagi, projektując granatowe koszulki z czerwono-białym wykończeniem. "Orły" ostatecznie wybiegły w nich na boisko, lecz szybko wyszły one z użycia.

