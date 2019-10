Gwiazdor mistrzów świata - Francuzów Kylian Mbappe opuścił zgrupowanie reprezentacji z powodu kontuzji.

Francuzów czekają dwa mecze eliminacji Euro 2020 z Islandią (w piątek) i Turcją (poniedziałek).

Mbappe wrócił do gry po kilkutygodniowej przerwie, ale miał problem z mięśniem w lewej nodze.



Trener Didier Deschamps powołał go jednak, licząc, że Mbappe wystąpi przynajmniej w poniedziałkowym meczu z prowadzącą w tabeli Turcją, lecz badania wykazały, że as PSG nie nadaje się do gry.

Szybko zapadła decyzja o dodatkowym powołaniu Alassane Plea.

MZ