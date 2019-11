Anglicy przypieczętowali grupowy triumf jak na faworyta przystało. Mimo to postawa reprezentacji Kosowa, która szanse na bezpośredni awans straciła dopiero w miniony czwartek, to jedna z największych niespodzianek kończących się kwalifikacji.

"Synowie Albionu" awans do finałów Euro 2020 zapewniony mieli już wcześniej. W Prisztinie w efektowny sposób chcieli tylko potwierdzić swoją supremację. Gospodarze mieli prawo obawiać się tej konfrontacji, bowiem ledwie trzy dni temu Anglicy rozgromili inny zespół z Bałkanów - zwycięstwo 7:0 nad Czarnogórą odbiło się w Europie głośnym echem.

Tym razem długo wydawało się, że blamażu nie będzie. Bezbramkowy remis utrzymywał się do 32. minuty. Wtedy piłkę w pole karne zagrał Alex Oxlade-Chamberline, a po idealnym przyjęciu oko w oko z bramkarzem gospodarzy stanął Harry Winks. Balansem ciała zwiódł rywala i ze spokojem umieścił piłkę w siatce tuż przy słupku. To jego pierwszy gol w narodowych barwach.

Tej klasy rywal na kosowskiej ziemi nigdy wcześniej się nie pojawił. Kibice, którzy szczelnie wypełnili stadion, liczyli na wyrównującą bramkę. Remis z potęgą europejskiego futbolu uznaliby za ogromny sukces. Boiskowe zdarzenia nie potoczyły się jednak po ich myśli. Anglicy nie forsowali tempa, ale byli bliscy podwyższenia prowadzenia w 61. minucie, gdy Harry Kane trafił piłką w słupek. Dopiął swego niewiele kwadrans później - po niefortunnej interwencji kosowskiego defensora tylko dopełnił formalności uderzeniem z czterech metrów.

Z Kosowian uszło powietrze. Najpierw Marcus Rushford przytomnym strzałem sfinalizował podanie Raheema Sterlinga, a później to samo z zagraniem Kane'a uczynił Mason Mount. Dla tego drugiego to również premierowy gol w dorosłej reprezentacji.



Niewykluczone, że oba zespoły w przyszłym roku spotkają się ponownie - tym razem w kontynentalnym czempionacie. Kosowo na wiosnę wystąpi w barażach i może okazać się jedną z czterech drużyn, które awansują do turnieju finałowego po dodatkowej turze gier.

Kosowo - Anglia 0:4 (0:1)

Bramki: 0-1 Winks (32.), 0-2 Kane (79.), 0-3 Rushford (83.), 0-4 Mount (90+1.)

2019-11-17 18:00 | Stadion: Stadiumi Fadil Vokrri | Arbiter: P. Gil Kosowo Anglia 0 4 DO PRZERWY 0-1 H. Winks 32' H. Kane 79' M. Rashford 83' M. Mount 90'

0 4 Kosowo Anglia Pope Alexander-Arnold Chilwell Maguire Mings Oxlade-Chamberlain Rice Winks Sterling Kane Hudson-Odoi Murić Hadërgjonaj Aliti Drešević Rrahmani Vojvoda Rashica Berisha Kololli Nuhiu Celina SKŁADY Kosowo Anglia Arijanet Murić Nick Pope 73′ 73′ Florent Hadërgjonaj 84′ 84′ Trent Alexander-Arnold Fidan Aliti Ben Chilwell Ibrahim Drešević Harry Maguire Amir Rrahmani Tyrone Mings Mërgim Vojvoda 72′ 72′ Alex Oxlade-Chamberlain Milot Rashica Declan Rice 65′ 65′ Valon Berisha 32′ 32′ Harry Winks 48′ 48′ Benjamin Kololli Raheem Sterling 82′ 82′ Atdhe Nuhiu 79′ 79′ Harry Kane Bersant Celina 59′ 59′ Callum Hudson-Odoi REZERWOWI Visar Bekaj Dean Henderson Samir Ujkani Jordan Pickford Leart Paqarada Danny Rose Idriz Voca John Stones Arbenit Xhemajli 84′ 84′ Fikayo Tomori 65′ 65′ Besar Halimi Kieran Trippier Florent Muslija James Maddison 82′ 82′ Elbasan Rashani 72′ 72′ 90′ 90′ Mason Mount Anel Rashkaj Jadon Sancho Herolind Shala Tamy Abraham 73′ 73′ Edon Zhegrova 59′ 59′ 83′ 83′ Marcus Rashford Florent Hasani Callum Wilson

STATYSTYKI Kosowo Anglia 0 4 Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 10 10 Strzały na bramkę 6 8 Rzuty rożne 6 2 Faule 8 10

