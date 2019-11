Christian Gytkjaer zdobył kolejną bramkę dla reprezentacji Danii. Dzięki temu, wspólnie z Włodzimierzem Lubańskim, dzierży rekord zdobytych bramek w jednych eliminacjach do mistrzostw Europy przez piłkarza polskiej Ekstraklasy.

Duńczycy nie są jeszcze pewni występu na Euro 2020. Co prawda, z 15. "oczkami", prowadzą w grupie D, ale Szwajcarzy tracą do nich tylko punkt, a Irlandczycy trzy.

W piątek podopieczni Age Hareide ograli Gibraltar 6-0, a udział w tym miał Christian Gytkjaer.



Napastnik Lecha Poznań rozegrał całe spotkanie, a w 47. minucie, po długim podaniu od Simona Kjaera, wykorzystał zawahanie bramkarza i trafił do siatki.

Był to jego czwarty gol w tych eliminacjach. Żaden piłkarz z Ekstraklasy nie zdobył więcej bramek w jednych eliminacjach do mistrzostw Europy. Tyle samo ma jedynie Włodzimierz Lubański, który jako piłkarz Górnika Zabrze, ustanowił ten rekord podczas kwalifikacji do czempionatu Starego Kontynentu w 1972 roku.

Oprócz piątkowego trafienia, na dorobek Gytkjaera składają się dwa gole w pierwszym meczu z Gibraltarem, które Duńczycy również wygrali 6-0 i bramka w zremisowanym 3-3 meczu ze Szwajcarią.

Duńczycy zakończą eliminacje w poniedziałek. Zmierzą się, na wyjeździe, z Irlandią. Do awansu wystarczy im remis.

