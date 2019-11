Piłkarska reprezentacja Izraela zapewniła sobie awans do barażów eliminacji Euro 2020 z klucza Ligi Narodów, dzięki wynikom dzisiejszych meczów eliminacyjnych mistrzostw Europy. Poinformowała o tym izraelska federacja.

Izrael będzie rywalem naszej reprezentacji w sobotnim meczu w Jerozolimie (godz. 20.45).



Polska prowadzi w tabeli grupy G z dorobkiem 19 punktów, wyprzedzając wicelidera Austrię o trzy. Macedonia Północna, Słowenia oraz Izrael mają po 11 punktów, a Łotwa - żadnego.



Nasz zespół już wcześniej zapewnił sobie awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy, które odbędą się od 12 czerwca do 12 lipca w 12 miastach - od Hiszpanii po Azerbejdżan.



Wezmą w nich udział 24 reprezentacje. 20 uczestników wyłonią eliminacje - awansują po dwie najlepsze z każdej grupy. Pozostali czterej finaliści zostaną wyłonieni w barażach (odbędą się one w marcu) - po jednym z każdej grupy Ligi Narodów.



W fazie play-off pewne miejsce mają zwycięzcy każdej z czterech grup w każdej z lig A, B, C, D. Jeżeli zwycięzca danej grupy w którejkolwiek z lig zakwalifikuje się do ME w tradycyjnych eliminacjach, to prawo gry w play-offach przechodzi na kolejną drużynę w danej lidze według rankingu Ligi Narodów.

Ekipa Izraela kibicowała w piątkowych meczach Finom (wygrali z Liechtensteinem) oraz Szwedom (pokonali Rumunię) i dzięki temu, że obie te drużyny wywalczyły w piątek awans, nasi sobotni rywale są już pewni gry w barażach.



Aby przebrnąć play-offy, ich uczestnicy muszą wyeliminować dwóch rywali. Pierwsza runda zaplanowana została na 26-28 marca, a runda finałowa na 29-31 marca.

Drużyny pewne udziału w Euro 2020:

Grupa A: Anglia, Czechy

Grupa B: Ukraina

Grupa F: Hiszpania, Szwecja

Grupa G: Polska

Grupa H: Francja, Turcja

Grupa I: Belgia, Rosja

Grupa J: Włochy, Finlandia