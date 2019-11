Hiszpanie nie zaliczyli wpadki, wobec czego szanse na pierwszy koszyk w losowaniu grup Euro 2020 dla Polski są już tylko iluzoryczne. "La Roja" na zakończenie eliminacji rozgromiła Rumunię 5-0.

Polacy w teorii wciąż mają szansę na pierwszy koszyk w losowaniu fazy grupowej Euro 2020, ale po wygranej Hiszpanii zmalały one niemal do zera. "Biało-Czerwoni" w tej sytuacji musieliby pokonać we wtorek Słowenię niemal dwucyfrową różnicą goli.

Hiszpanie pomogliby ekipie Jerzego Brzęczka, gdyby dziś zaliczyli wpadkę, ale "La Roja" podeszła do spotkania z Rumunią wyjątkowo zmobilizowana. Już sam początek w jej wykonaniu był imponujący - w 4. minucie do bramki rywala trafił Jose Gaya, lecz sędzia nie uznał gola, odgwizdując faul na rumuńskim obrońcy.

Dwie minuty później w poprzeczkę sprzed pola karnego huknął Santi Cazorla, który niedawno wrócił do kadry po blisko czteroletniej przerwie spowodowanej urazami. Kilkadziesiąt sekund później było już 1-0 - Hiszpanie dokonali oblężenia bramki rywala, bombardując ją strzałami. Któryś w końcu musiał wpaść do bramki, co też stało się po dobitce Fabiana Ruiza z bliskiej odległości.

Kolejne bramki były już tylko kwestią czasu. Po pół godzinie gry do siatki rywala po dośrodkowaniu Cazorli z rzutu rożnego trafił Gerard Moreno. Napastnik Villarreal chwilę później zdobył swoją drugą bramkę, z pięciu metrów strzelając do pustej bramki po podaniu Gai.

Moreno był bliski zdobycia hat-tricka i to jeszcze przed przerwą. W doliczonym czasie pierwszej połowy razem z Alvaro Moratą znalazł się w polu karnym przeciwnika i chciał obsłużyć kolegę podaniem podobnym do tego, jakie wcześniej dostał od Gai. Lot piłki przeciął obrońca Adrian Rus, ale tak niefortunnie, że wpakował ją do własnej bramki.

Na drugą połowę Hiszpanie wyszli już wyraźnie rozluźnieni i choć wciąż mieli przygniatającą przewagę, to powiększyli dorobek bramkowy dopiero w doliczonym czasie meczu. Wówczas bardzo dobry strzał sprzed pola karnego oddał Mikel Oyarzabal.

Prowadzona przez Roberto Moreno drużyna pewnie wygrała eliminacyjną grupę F, zaliczając bilans ośmiu zwycięstw i dwóch remisów. Za plecami Hiszpanów finiszowała Szwecja, trzecie miejsca zajęła Norwegia, czwarte Rumunia, a stawkę zamknęły Wyspy Owcze przed Maltą.

Hiszpania - Rumunia 5-0 (4-0)

Bramki: 1-0 Fabian Ruiz (7.), 2-0 Moreno (33.), 3-0 Moreno (43.), 4-0 Rus (45+1. - bramka samobójcza), 5-0 Oyarzabal (90+2.).

2019-11-18 20:45 | Stadion: Estadio Wanda Metropolitano | Arbiter: A. Kulbakov Hiszpania Rumunia 5 0 DO PRZERWY 4-0 Fabián Ruiz 8' Gerard Moreno 33',43' A. Rus 45' (samob.) Mikel Oyarzabal 90'

5 0 Hiszpania Rumunia Kepa Carvajal Gayá Martínez Ramos Cazorla Busquets Ruiz Saul Moreno 2 Morata Tatarusanu Băluţă Benzar Nedelcearu Rus Tosca Hagi Marin Stanciu Puşcaş Coman SKŁADY Hiszpania Rumunia Kepa Arrizabalaga Revuelta Ciprian Tatarusanu Daniel Carvajal Ramos Tudor Cristian Băluţă José Luis Gayá Peña Romario Sandu Benzar Íñigo Martínez Berridi 36′ 36′ Ionuţ Nedelcearu 63′ 63′ Sergio Ramos 45′ (samob.) 45′ (samob.) Adrián Rus 68′ 68′ Santi Cazorla Alin Dorinel Tosca 25′ 25′ Sergio Busquets 73′ 73′ Ianis Hagi 8′ 8′ Fabián Ruiz Pena 65′ 65′ Răzvan Gabriel Marin . Saul Niguez Nicolae Claudiu Stanciu 33′, 43′ 33′, 43′ 57′ 57′ Gerard Moreno Balaguero George Alexandru Puşcaş Alvaro Morata 57′ 57′ Florinel Teodor Coman REZERWOWI David de Gea Silviu Lung Pau López Sabata Florin Constantin Nita 63′ 63′ Raul Albiol Nicușor Silviu Bancu Juan Bernat Andrei Burcă Andonie Pau Francisco Torres Vasile Mogoș Rodrigo Hernández Cascante 65′ 65′ Alexandru Cicâldău Jesus Navas Ciprian Ioan Deac Daniel Olmo Carvajal 73′ 73′ Dan Nistor Pablo Sarabia García Denis Alibec Alcantara Thiago Constantin Valentin Budescu 68′ 68′ Francisco Alcacer Garcia Claudiu Andrei Keseru 57′ 57′ 90′ 90′ Mikel Oyarzabal Ugarte 57′ 57′ Alexandru Ionuț Mitriță

STATYSTYKI Hiszpania Rumunia 5 0 Posiadanie piłki 72% 28% Strzały 19 2 Strzały na bramkę 8 2 Rzuty rożne 8 2 Faule 10 7 Spalone 1 6