Austriak Andreas Herzog nie jest już trenerem piłkarskiej reprezentacji Izraela. Szkoleniowiec zrezygnował z funkcji, mimo że drużyna ta ma jeszcze szansę awansować do przyszłorocznych mistrzostw Europy.

"Nie jestem gotów na przedłużenie kontraktu, bo z powodu pandemii koronawirusa zbyt wiele rzeczy uległo zniszczeniu" - powiedział 51-letni Herzog na antenie telewizji Sky.

Pracę z drużyną narodową Izraela Herzog rozpoczął latem 2018 roku. Prowadził ją m.in. w meczach przeciwko Polsce w eliminacjach mistrzostw Europy. "Biało-Czerwoni" zwyciężyli 4-0 w Warszawie i 2-1 w Jerozolimie.

Izrael zajął piąte miejsce w grupie i nie wywalczył awansu na turniej, który z powodu pandemii przełożono z tego na przyszły rok. Będzie jeszcze uczestniczył w barażach.

"Spędziłem w Izraelu cudowne chwile, ale nikt nie wie, jaka będzie tam sytuacja w najbliższych tygodniach, kiedy będą odbywać się mecze" - tłumaczył Herzog, który wcześniej był w sztabie ojczystej reprezentacji, amerykańskiej i samodzielnie prowadził olimpijski zespół USA.

