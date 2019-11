El. Euro 2020. Duńczycy przekażą część premii za awans na rozwój futbolu młodzieżowego

Duńscy piłkarze przekażą prawie około 20 procent swoich premii za awans do mistrzostw Europy na rozwój dziecięcego i młodzieżowego futbolu. Łącznie będzie to około 770 tysięcy euro.

Dania otrzyma od UEFA 9,25 miliona euro, za awans na mistrzostwa Europy. Co najmniej trzy miliony z tej sumy to premie dla podopiecznych selekcjonera Age Hareide uzgodnione w kontrakcie stowarzyszenia zawodowego piłkarzy z federacją (DBU). Umowę w tej sprawie zawarto jeszcze przed rozpoczęciem eliminacji.

- W sumie będzie to prawie jedna piąta naszych premii, lecz uważamy, że będą to pieniądze przekazane w bardzo dobre ręce. Wszyscy przecież pamiętamy, jak byliśmy dziećmi, to biegaliśmy za piłką, a później graliśmy w klubach, w których brakowało środków finansowych, a szkoleniowcy pracowali społecznie. Teraz jako zawodowcy nieźle zarabiamy, więc chcemy spłacić dług z dzieciństwa za radość, którą wtedy mieliśmy - powiedział kapitan reprezentacji Danii Simon Kjaer.

Dania jako jedna z pięciu drużyn nie doznała porażki w zakończonych we wtorek kwalifikacjach, ale zajęła drugie miejsce w grupie D, o punkt za Szwajcarią.

Zbigniew Kuczyński

