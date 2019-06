Drugie zwycięstwo Chorwacji w eliminacjach do mistrzostw Europy. Piłkarze z Bałkanów w sobotę na stadionie w Osijeku pokonali Walię 2-1, a trzy punkty zawdzięczają przede wszystkim Ivanowi Perisiciowi.

Skrzydłowy Interu Mediolan miał udział przy obu bramkach dla drużyny prowadzonej przez Zlatko Dalicia. W 17. minucie wbiegł z piłką w pole karne i zagrał przed bramkę do Andreja Kramaricia. Piłka nie dotarła jednak do napastnika, bo podanie przeciął James Lawrence. Stoper drużyny z Wysp Brytyjskich zrobił to jednak tak niefortunnie, że wbił piłkę do własnej bramki.

Walia była blisko wyrównania tuż przed przerwą, ale Dominik Livaković szczęśliwie obronił strzał Willa Vaulksa i dobitkę Adama Daviesa. Już na początku drugiej połowy Chorwaci zdobyli jednak drugą bramkę. Co prawda najpierw, w 47. minucie, ich trafienia nie uznał sędzia, ale po kilkudziesięciu sekundach nie miał już zastrzeżeń do gola Perisicia. 30-letni piłkarz pokonał bramkarza strzałem z kilku metrów.

3. kolejka Euro 2020-Kwalifikacje

2019-06-08 15:00 | Stadion: Stadion Gradski vrt | Arbiter: I. Kovacs STATYSTYKI Chorwacja Walia 2 1 Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 10 10 Strzały na bramkę 4 7 Rzuty rożne 1 3 Faule 16 6 Spalone 3 6

Walijczycy nie złożyli jednak broni. Po strzale z rzutu wolnego nieznacznie pomylił się Gareth Bale, a gola kontaktowego w 77. minucie strzelił wprowadzony z ławki rezerwowych David Brooks. Pomógł mu rykoszet - piłka odbiła się od próbującego zablokować uderzenie Domagoja Vidy i zmyliła Livakovicia. Sporo emocji przyniosła końcówka, ale podopieczni Ryana Giggsa nie zdołali wyrównać, a pod ich bramką dwie sytuacje zmarnował Kramarić.

Dzięki wygranej z Walią wicemistrzowie świata po trzech seriach gier z sześcioma punktami prowadzą w tabeli grupy E. Wcześniej pokonali Azerbejdżan i przegrali z Węgrami. Walijczycy dotąd rozegrali tylko dwa mecze - w marcu pokonali 1-0 Słowaków.

Chorwacja - Walia 2-1 (1-0)

Bramki: Lawrence (17., sam.), Perisić (48.) - Brooks (77.)

Chorwacja: Livaković - Jedvaj, Lovren, Vida, Barisić - Modrić, Brozović - Brekalo (67. Pasalić), Kovacić (76. Badelj), Perisić (90. Skorić) - Kramarić

Walia: Hennessey - Roberts, Mepham, Lawrence, Davies - Wilson, Allen, Smith (65. Brooks), James (80. Matondo) - Vaulks (66. Ampadu), Bale

Zdjęcie Ivan Perisić (z prawej) miał udział przy dwóch golach dla Chorwacji. Obok Joe Allen / Denis LOVROVIC / AFP

DG