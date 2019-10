Holandia po mało porywającym spotkaniu pokonała Białoruś 2-1. "Oranje" nadal grają o awans w wyrównanej grupie C. Obie bramki dla Holandii zdobył zawodnik Liverpoolu - Georginio Wijnaldum.

8. kolejka Euro 2020-Kwalifikacje

2019-10-13 18:00 | Stadion: Stadyen Dynama | Arbiter: A. Sidiropoulos Białoruś Holandia 1 2 DO PRZERWY 0-2 S. Dragun 53' G. Wijnaldum 32',41'

Sytuacja w grupie C jest bardzo ciekawa. Na awans nadal mają szansę reprezentacje Niemiec, Holandii i Irlandii Północnej. Przed dzisiejszym spotkaniem wszystkie ekipy miały po dwanaście punktów (Irlandia Płn. rozegrała jednak jedno spotkanie więcej).



Mecz zgodnie z przewidywaniami o wiele lepiej rozpoczęła reprezentacja Holandii. Podopieczni Ronalda Koemana posiadali optyczną przewagę, jednak pierwszy groźny strzał w spotkaniu oddali gracze Białorusi. W 26. minucie spotkania Denis Laptev nie wykorzystał błędu obrony Holandii i pomimo tego, że futbolówka spadła tuż pod jego nogi nieopodal bramki Holendrów, to oddał bardzo niecelny strzał. Na odpowiedź nie trzeba było jednak czekać zbyt długo. Już trzy minuty później Quincy Promes posłał precyzyjną piłkę w stronę Georginio Wijnalduma, który zdobył bramkę po strzale głową.



Holendrzy atakowali dalej i w 41. minucie spotkania drugi raz trafili do bramki. Steven Bergwijn popędził prawą stroną boiska i zagrał do Wijnalduma. Zawodnik Liverpoolu przyjął piłkę i oddał bardzo mocny strzał z dystansu. Futbolówka poszybowała w kierunku "dalszego" słupka, nie dając szans na obronę Alaksandrowi Hutarowi.

Reprezentacja Białorusi złapała kontakt z Holandią na początku drugiej połowy. W 53. minucie meczu Denis Polyakov zagrał bardzo precyzyjną piłkę z bocznej strefy boiska wprost na głowę Stanislava Drahuna, który dopełnił formalności. Zawodnik Białorusi wyprzedził wcześniej w polu karnym Virgila van Dijka.

Podopieczni Ronalda Koemana wygrali spotkanie, jednak można było odnieść wrażenie, że zrobili to jak najmniejszym nakładem sił.

1 2 Białoruś Holandia Cillessen Blind de Ligt van Dijk Veltman de Jong van de Beek Wijnaldum 2 Bergwijn Malen Promes Gutor Martynovich Naumov Polyakov Veretilo Bakhar Dragun Kovalev Stasevich Yablonski Laptev SKŁADY Białoruś Holandia Aleksandr Gutar Jasper Cillessen 62′ 62′ Aleksandr Martynowicz Daley Blind 90′ 90′ Nikita Naumov Matthijs de Ligt Denis Polyakov Virgil van Dijk Oleg Veretilo Joël Veltman 50′ 50′ 70′ 70′ Ivan Bakhar Frenkie de Jong 53′ 53′ Stanislav Dragun 67′ 67′ Donny van de Beek 60′ 60′ Yuri Kovalev 32′, 41′ 32′, 41′ Georginio Wijnaldum 57′ 57′ Igor Stasewicz 89′ 89′ Steven Bergwijn 69′ 69′ Evgeni Yablonski Donyell Malen 83′ 83′ Denis Laptev 66′ 66′ Quincy Anton Promes REZERWOWI Anton Chichkan Marco Bizot Egor Khatkevich Kenneth Vermeer Siarhei Matveichyk Nathan Aké Siergiej Palicewicz Stefan de Vrij Iwan Majewski Denzel Dumfries 70′ 70′ Max Ebong Ngome Patrick van Aanholt Paweł Sawicki 67′ 67′ Marten de Roon Zakhar Volkov Kevin Strootman Vitali Lisakovich 89′ 89′ Ryan Guno Babel 83′ 83′ Evgeni Shevchenko Steven Berghuis 60′ 60′ Maksim Skavysh 66′ 66′ Luuk de Jong Nikolay Zolotov

STATYSTYKI Białoruś Holandia 1 2 Posiadanie piłki 29% 71% Strzały 6 15 Strzały na bramkę 1 6 Rzuty rożne 3 6 Faule 10 4 Spalone 0 0



Zdjęcie Donyell Malen w starciu o piłkę z Stanislavem Dragunem /PAP/EPA