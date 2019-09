Anglicy nie mieli problemów z pokonaniem 4-0 słabiutkiej w tych eliminacjach Bułgarii. "Lwy Albionu" odzyskały prowadzenie w tabeli grupy A, choć rozegrały najmniej spotkań ze wszystkich drużyn.

Euro 2020 - sprawdź sytuacje w grupach eliminacyjnych

Dla Anglików było to dopiero trzecie spotkanie w eliminacjach do Euro 2020. Podopieczni Garetha Southgate'a ominęli czerwcowe spotkania z uwagi na grę w finałowym turnieju Ligi Narodów.

W tabeli grupy A Anglia prowadzi z kompletem zwycięstw i dziewięcioma punktami na koncie. Na drugim miejscu jest niespodziewanie Kosowo, które ma na koncie dwa zwycięstwa i dwa remisy. Bułgaria, mimo że jako jedyna rozegrała już aż pięć spotkań, ma na koncie dwa "oczka" i nie wygrała jeszcze ani razu.

"Lwy Albionu" od początku kontrolowały sytuację, zwłaszcza, że pierwszego gola podarowali im goście. Bułgarzy stracili piłkę we własnym polu karnym, a Raheem Sterling podał do Harry'ego Kane'a w taki sposób, że kapitanowi Anglików zostało jedynie przymierzyć z kilku metrów do bramki.

Tuż po przerwie Kane podwyższył prowadzenie z rzutu karnego, a faulowany w polu karnym był Marcus Rashford. Pięć minut później na listę strzelców wpisał się Sterling, a asystę zaliczył Kane, tym razem wykładając piłkę koledze do pustej bramki.

W 73. minucie Kane skompletował hat-tricka, ponownie pewnie wykorzystując rzut karny. Wcześniej to on był faulowany w "szesnastce" rywala.

Anglia - Bułgaria 4-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Kane (24.), 2-0 Kane (50. - z rzutu karnego), 3-0 Sterling (55.), 4-0 Kane (73. - z rzutu karnego).

5. kolejka Euro 2020-Kwalifikacje

2019-09-07 18:00 | Stadion: Wembley Stadium | Arbiter: M. Guida 4 0 Anglia Bułgaria Pickford Keane Maguire Rose Trippier Barkley Henderson Rice Sterling Kane 3 Rashford Ivanov Bodurow Bozhikov Malinov Nedyalkov Popow Wanderson Popov Stefanov Zdravkov Marcelinho SKŁADY Anglia Bułgaria Jordan Pickford Plamen Ivanov Iliev 30′ 30′ Michael Keane 36′ 36′ 65′ 65′ Nikołaj Bodurow Harry Maguire Vasil Georgiev Bozhikov 90′ 90′ Danny Rose Kristiyan Malinov Kieran Trippier Anton Nedyalkov Ross Barkley Strahił Popow 67′ 67′ Jordan Henderson Wanderson Cristaldo Farias Declan Rice Iwelin Popow 55′ 55′ 71′ 71′ Raheem Sterling 82′ 82′ Galin Stefanov Ivanov 24′, 49′ (k.), 73′ (k.) 24′, 49′ (k.), 73′ (k.) 77′ 77′ Harry Kane Georgi Zdravkov Sarmov Marcus Rashford 67′ 67′ Marcelo Nascimento da Costa REZERWOWI Tom Heaton Hristo Ivanov Nick Pope Martin Lukov Trent Alexander-Arnold Ivan Goranov Ben Chilwell Georgi Ilkov Terziev Joe Gomez 65′ 65′ Kristian Traychev Dimitrov Tyrone Mings Nikolay Emilov Dimitrov James Maddison Bozhidar Kraev 67′ 67′ Mason Mount Georgi Miłanow 77′ 77′ Alex Oxlade-Chamberlain 82′ 82′ Daniel Mladenov 71′ 71′ Jadon Sancho Georgi Pashov Harry Winks Simeon Sławczew Callum Wilson 67′ 67′ Kiril Despodov

STATYSTYKI Anglia Bułgaria 4 0 Posiadanie piłki 66% 34% Strzały 11 4 Strzały na bramkę 6 4 Rzuty rożne 6 3 Faule 11 4 Spalone 4 1

Zdjęcie Raheem Sterling gratuluje hat-tricka Harry'emu Kane'owi / NEIL HALL / PAP/EPA

WG