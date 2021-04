Ekstraliga kobiet. Piątkowa wygrana Medyka

Medyk Konin pokonał na własnym stadionie Rolnika Biedrzychowice Głogówek 3-0 w piątkowym meczu, zamykającym 15. kolejkę piłkarskiej ekstraligi kobiet.

Reklama

Kolejne przekonujące zwycięstwo odniosły zmierzające po tytuł mistrzowski piłkarki Czarnych Sosnowiec. Niepokonane w tym sezonie sosnowiczanki na wyjeździe pokonały AP Lotos Gdańsk 4:0.

Reklama

We wtorek w Uniejowie rozpocznie się zgrupowanie kadry narodowej przed meczem ze Szwecją, który zostanie rozegrany na stadionie Widzewa Łódź 13 kwietnia.

Biało-czerwone rozegrają w kwietniu tylko jedno spotkanie, a nie dwa. Do skutku nie dojdzie wyjazdowe starcie z Węgrami, planowane wcześniej na 9 kwietnia.

W roli selekcjonerki zadebiutuje Nina Patalon, która w marcu zastąpiła Miłosza Stępińskiego. Patalon jest trenerką kobiecej kadry U-19.

Stępiński oddał się do dyspozycji zarządu PZPN po zakończeniu bez awansu eliminacji do mistrzostw Europy, a władze federacji odwołały go ze stanowiska po 4,5 roku pracy z seniorkami.

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

Wyniki meczów 15. kolejki:

Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna 0-7 (0-2)

AZS UJ Kraków - GKS Katowice 1-1 (1-0)

TME UKS Łódź - Sportis KKP Bydgoszcz 2-0 (1-0)

ROW Rybnik - Olimpia Szczecin 1-2 (0-0)

AP Lotos Gdańsk - Czarni Sosnowiec 0-4 (0-1)

Medyk Konin - Rolnik Biedrzychowice Głogówek 3-0 (1-0)

Tabela:

M P Bramki

1. Czarni 15 43 63-4

2. UKS SMS 15 35 36-9

3. Medyk 15 32 37-14

4. Górnik 15 30 54-16

5. Śląsk 15 26 22-28

6. GKS Katowice 15 21 31-22

7. AZS UJ 15 21 24-28

8. Sportis KKP 15 15 13-27

9. Olimpia 15 15 21-37

10. AP Lotos 15 14 16-32

11. Rolnik 15 2 4-61

12. ROW 15 1 10-53

Autor: Piotr Girczys

gir/ cegl/