Szkocka policja prowadzi dochodzenie w sprawie wybuchu i pożaru, który miał miejsce w domu prezesa Celtiku, Petera Lawwella. Działacz wraz z rodziną uszedł z groźnej sytuacji bez obrażeń fizycznych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Boniek: Krzysztof Piątek się wspaniale wkomponował w kadrę. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Do zdarzenia doszło na obrzeżach Glasgow nocą, około godz. 01:00 czasu lokalnego. Zaalarmowane służby, udały się na miejsce po pierwotnym otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego podpalonych samochodów.

Reklama

Na miejscu faktycznie strażacy i ratownicy medyczni odkryli pożar, ale w płomieniach stanęło nie tylko kilka pojazdów, ale też budynek, przed którym się znajdowały. Według informacji przekazywanych przez goal.com pożar miała poprzedzać eksplozja.

Peter Lawwell i jego bliscy wyszli cało z sytuacji

Dom, który stanął w płomieniach, jak się okazało, należy do Petera Lawwella, ustępującego po sezonie prezesa Celtiku. Klub wydał już oświadczenie, w którym zapewnił, że Lawwell oraz jego bliscy nie zostali ranni. Zmuszeni byli jednak do opuszczenia swojej posiadłości we wsi Thorntonhall. Jak podkreślono w oświadczeniu, rodzina Lawwellów jest jednak "wstrząśnięta i zszokowana".



Służby wciąż pracują

Na miejscu pracowało osiem zastępów straży pożarnej. Teraz sprawę będzie badać też szkocka policja, która ustali, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy do celowego wywołania eksplozji lub zaprószenia ognia.

Zdjęcie Peter Lawwelll / Craig Williamson - SNS Group / Contributor / Getty Images

PaCze