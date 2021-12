Szef polskiej piłki napisał o tym na Twitterze. Jak przekazał, Sousa poprosił go o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy łączącej trenera z PZPN-em. Kulesza jednak kategorycznie odmówił.

Paulo Sousa chce odejść z reprezentacji Polski

Zachowanie Sousy prezes PZPN określił jako "skrajnie nieodpowiedzialne". Ekspert TVP Sport, były piłkarz, Kazimierz Węgrzyn w swojej ocenie idzie o krok dalej. - Dla mnie Sousa jest przegranym facetem. Wycofuje się nawet nie w połowie drogi, ale na samym finiszu. Ocena jego pracy byłaby znacznie inna, gdyby dobrze zagrał w barażach. A teraz wygląda to tak, jakby się poddał i nie wierzył w tę reprezentację. Na miejscu piłkarzy czułbym się oszukany, bo facet, który podkreślał cały czas, że idziemy w dobrym kierunku, nagle rezygnuje z udziału w projektu - powiedział Węgrzyn w rozmowie z Interią.

Reklama

Portugalskie i brazylijskie media informują, że we Flamengo Sousa mógłby liczyć na wyższą pensję niż w Polsce. Chodzi o mniej więcej 40-procentowy wzrost. - To jest śmieszne. Dla takich kwot nie opłaca się robić czegoś takiego. Nie wiem, czy on zdaje sobie sprawę z tego, że to za nim pójdzie i będzie ciągnęło się przez wiele lat. Dla mnie przestał w tej chwili być poważnym trenerem. Umówił się na coś, a teraz nie chce się z tego wywiązać. Zostały mu trzy miesiące i dopiero po tym czasie powinien decydować, co dalej - komentował Kazimierz Węgrzyn.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cafe Futbol. Jak byli selekcjonerzy oceniają rok pracy Sousy? WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Jak dodał ekspert, Sousa mocno ryzykuje utratę reputacji i wiarygodności. - Jakbym był decyzyjny w sprawie zatrudnienia Sousy do swojego klubu, to pięć razy bym się zastanowił. Skoro zrobił coś takiego, to skąd wiadomo, że nie zrobi tego kiedyś ponownie? To wygląda tak, jakby nagle zostawił swoją rodzinę. Zabrakło mu cojones - podsumował Węgrzyn.

Jakub Żelepień, Interia