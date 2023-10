Na liście powołanych na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski znalazło się miejsce dla kilku naprawdę sensacyjnych kandydatów. Michał Probierz zaprosił do kadry kilku zawodników, których zna z kadry do lat 21. W tym gronie mieliśmy także debiutantów. Mowa rzecz jasna o Filipie Marchwińskim czy Patryku Pedzie. O ile o tym pierwszym mówi się bardzo niewiele, o tyle w przypadku Pedy powstał społeczny rozdźwięk.

Po starciu wyjazdowym z Wyspami Owczymi Peda był jednym z tych, którzy byli na ustach całego futbolowego świata w Polsce. Utalentowany środkowy obrońca występujący w Serie C zaprezentował się naprawdę dobrze. Peda uchronił nawet Biało-Czerwonych od straty gola, gdy wybił futbolówkę z linii bramkowej. 21-latek uznany został za jednego z bohaterów "narodowych".

Eksperci grzmią. Bronią kadrowicza po ataku Wichniarka

Sytuacja zmieniła się po meczu z Mołdawią na PGE Narodowym. Według niektórych ekspertów Peda był jednym z winnych porażki ze zdecydowanie niżej notowanym rywalem. - Dlaczego nie powołujesz piłkarzy z Serie C? Właśnie dlatego, bo ich się nie da brać. Jeśli gra w Serie C to ma taki poziom - powiedział w rozmowie z "Kanałem Sportowym" Artur Wichniarek.