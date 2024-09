Egzotyczny transfer z Ekstraklasy stał się faktem. Kibice są wściekli

To już oficjalne. Filipe Nascimento opuścił Górnik Zabrze i podpisał kontrakt, wiążący go na najbliższe trzy lata z egipskim Ittihad Aleksandria SC.

Górnik Zabrze reperował zdrowie Nascimento przez wiele miesięcy

Filipe Nascimento wzmocnił Górnik Zabrze latem 2023 roku, po dwóch sezonach w barwach Radomiaka Radom. Na Roosevelta pomocnik trafiał po bardzo poważnym urazie. Klub z Górnego Śląska otoczył nad Portugalczykiem wzmożoną opiekę. Przez pierwsze miesiące kampanii 2023/2024 piłkarz dochodził do siebie . Później, stopniowo, coraz częściej pojawiał się na boisku, ale łącznie uzbierał zaledwie 250 minut na boiskach PKO BP Ekstraklasy.

To na rozkręcający się sezon w wykonaniu Nascimento zacierali ręce "Górnicy". I trudno się temu dziwić. Wystarczyło zaledwie sześć występów, by Portugalczyk przebił liczbę rozegranych minut z poprzedniej kampanii (360 minut). Do tego w starciu z Lechią Gdańsk popisał się efektownym uderzeniem.